VIDEO: La picante celebración de Sport Huancayo que incendió a los jugadores de Sport Boys

Sport Boys no pudo en visita a la ciudad de Huancayo y el final del partido tuvo de todo. Desde bronca hasta expulsiones que derivaron en un desenlace con diversas polémicas, sobre en el último gol de los locales.

En un partido con un trámite muy picante, sobre todo en la etapa final, Sport Huancayo consiguió un verdadero triunfazo ante Sport Boys jugando en condición de local. El 2-1 en el resultado no deja para nada satisfechos a los chalacos que durante el último tanto del juego se fueron encima del rival para reclamar por una presunta provocación hacia los hinchas en las tribunas.

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Sport Huancayo ganó 2-1 a Sport Boys por la fecha 8 del Torneo Clausura. Javier Sanguinetti anotó un doblete y fue expulsado.



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¿Qué fue lo que sucedió? Además de sancionar un penal bastante discutido, por decir lo menos, a favor de Sport Huancayo y que el árbitro haya sido un gran protagonista del encuentro, cuando corría el minuto 90’+1 fue Javier Sanguinetti quien concretó el triunfo para los locales y corrió hacia el banderín para festejar. Se quitó la camiseta, la lanzó a los cielos y fue acusado de ser provocativo.

Automáticamente, los jugadores de Sport Boys se fueron encima del volante de Sport Huancayo en una clara acción de reclamarle por la manera en que celebró el triunfo de los suyos. Con el ambiente muy caliente en el partido y en los minutos que quedaban, se dieron expulsiones del mismo Javier Sanguinetti y luego fue Erick González junto a Yonatan Murillo quienes a los 90’+15 se fueron.

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Los objetivos de Sport Huancayo y Sport Boys en este Torneo Clausura 2026

Luego del encuentro de esta tarde en el Estadio IPD Huancayo, podemos entender que la necesidad de ambos equipos se vio reflejada en el trámite y quizá por ello es que los ánimos estuvieron tan caldeados, sobre todo en la segunda etapa. Sport Huancayo logró su segundo triunfo de forma consecutiva y sumó 10 puntos en el Torneo Clausura 2026, aunque tienen otro objetivo.

Los huancaínos requerían el triunfo a como de lugar para salir de los últimos puestos de la tabla acumulada, Ahora sumaron 26 unidades y se ubican en la decimocuarta posición. Por otro lado, Sport Boys se quedó con 14 puntos en este segundo semestre y perdieron la chance de ser uno de los líderes, así que el hincha rosado deberá seguir apoyando a un equipo que viene en crecimiento y que al día de hoy sigue muy presente la oportunidad de campeonar.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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