Volvió a Universitario para aceptar jugar en el extranjero: pero finalmente firmaría por Sporting Cristal

Universitario de Deportes se encuentra en una encrucijada delicada con uno de sus jugadores, Marco Saravia, cuya situación podría derivar en una fuga difícil de controlar. El defensor, que en su momento regresó al club con la expectativa de una futura emigración al extranjero, ahora se ve en una posición incierta. La posibilidad de verlo defender la camiseta de un rival directo, específicamente Sporting Cristal, ha generado una gran polémica y preocupación tanto en la directiva como en la afición.

Marco Saravia iría a Sporting Cristal

Según Tavo Serpa, comunicador con información privilegiada sobre Universitario, la situación de Saravia es compleja: “Aún no hay acuerdo para la rescisión de Marco Saravia. El futbolista tiene una oferta de S. Cristal, pero en la ‘U’ sólo lo dejarían libre si se va al extranjero. No aceptan liberarlo y que se vaya a un rival directo”. Esta declaración revela el nudo gordiano del asunto: Universitario no está dispuesto a ceder al jugador a un contrincante sin una compensación adecuada o sin que se cumpla la condición de su partida al exterior.

La resistencia de Universitario es comprensible. Sporting Cristal es, históricamente, uno de sus más grandes rivales. Permitiendo que Saravia se una a los ‘celestes’ sin obtener beneficio alguno, y más aún, cediéndolo “gratis”, sería un golpe deportivo y moral para la institución. La directiva actual ha optado por una postura firme, resistiéndose a cualquier tipo de liberación que no se ajuste a sus condiciones. Esta decisión refleja la determinación del club de proteger sus intereses y evitar fortalecer a un competidor directo con un jugador que, hasta hace poco, formaba parte de sus filas.

Universitario quiere evitar problemas

La hinchada, por su parte, comparte esta preocupación. Ver a un jugador querido como Marco Saravia, quien en su momento fue parte del proyecto crema, vistiendo la camiseta de Sporting Cristal en La Florida, sería un trago amargo. La fidelidad y el sentido de pertenencia son valores fundamentales para los aficionados, y la posible partida de Saravia a un rival directo generaría un sentimiento de traición o, al menos, de profunda desilusión.

Este escenario pone de manifiesto las complejidades del mercado de pases y las rivalidades históricas en el fútbol peruano. La directiva de Universitario se enfrenta a la presión de gestionar un caso delicado que no solo tiene implicaciones deportivas, sino también emocionales para su base de seguidores. La resolución de la situación de Marco Saravia será un test para la capacidad de negociación del club y para la firmeza de su postura ante la posibilidad de reforzar a un adversario en la lucha por los títulos.

