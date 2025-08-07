Universitario bloqueó un fichaje de Sporting Cristal y Joel Raffo termina favoreciendo a Alianza Lima

Una intrincada y sorprendente cadena de eventos ha tejido una narrativa singular en el fútbol peruano, entrelazando los destinos de los tres clubes más emblemáticos del país: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima. Lo que comenzó como un simple movimiento de fichajes se ha transformado en un verdadero ajedrez estratégico, donde cada decisión de un equipo repercutió directamente en los planes de los otros.

Universitario actuó en contra de Sporting Cristal

El epicentro de esta historia se sitúa hace algunos días, cuando Universitario de Deportes, en un giro inesperado, bloqueó de manera efectiva un fichaje que Sporting Cristal tenía prácticamente asegurado. Los celestes, ávidos de reforzar su plantilla, habían puesto sus ojos en un jugador proveniente de las filas merengues. Sin embargo, la intervención de la ‘U’ desbarató sus intenciones, obligando al futbolista en cuestión a buscar un destino diferente, fuera de la órbita de La Florida.

Paradójicamente, este bloqueo, que inicialmente parecía un revés para Sporting Cristal, terminó beneficiando de manera directa a Alianza Lima. La decisión de Universitario de impedir la llegada de este jugador a Sporting Cristal generó una serie de movimientos en cascada. El club blanquiazul, que también estaba en la búsqueda de refuerzos urgentes, vio una oportunidad inmejorable para hacerse con un futbolista que, hasta ese momento, había sido una prioridad para los rimenses. Se podría decir que la gestión deportiva de los cerveceros, al liberar a un jugador clave, involuntariamente abrió el camino para que Alianza Lima concretara una contratación de gran importancia.

Alianza Lima terminó beneficiándose

El jugador que Sporting Cristal ansiaba incorporar a sus filas no era otro que Marco Saravia, un defensa central de notable proyección. Saravia, quien había militado previamente en Cusco FC y que en ese momento vestía la camiseta de Universitario de Deportes, parecía inclinar la balanza a favor de Sporting Cristal. La expectativa era alta entre los aficionados celestes, quienes veían en él un refuerzo crucial para su zaga. No obstante, las negociaciones se complicaron y, contra todo pronóstico, Saravia no recaló en Sporting Cristal. En su lugar, el defensa central optó por dar un salto internacional, emigrando de Universitario de Deportes con destino a Uruguay para unirse a las filas de Defensor Sporting.

Marco Saravia se fue a Defensor Sporting Cristal. (Foto: X).

La partida de Marco Saravia de Universitario y su imposibilidad de llegar a Sporting Cristal desató una reacción en cadena en el club bajopontino. Esta situación llevó a los rimenses a tomar una determinación de gran trascendencia: dejar en libertad a Gianfranco Chávez. Chávez, un futbolista con una trayectoria en Sporting Cristal, tenía ya un acuerdo prácticamente sellado con Alianza Lima. La decisión de los celestes de no retener a Chávez, influenciada por la frustrada incorporación de Saravia y la necesidad de ajustar su plantilla, abrió la puerta de par en par para que el defensor se uniera al conjunto victoriano.

Gianfranco Chávez se fue de Sporting Cristal. (Foto: X).

Luis Abram fichó al final por Sporting Cristal

Este movimiento no solo se tradujo en una ganancia deportiva para Alianza Lima, sino también en un beneficio económico para Sporting Cristal. La “inversión” que tenían proyectada para Gianfranco Chávez, sumada al dinero recibido por la contratación de Chávez por parte de Alianza Lima, les brindó la liquidez necesaria para concretar otro fichaje de gran calibre: la llegada de Luis Abram. El reconocido defensa central, con experiencia internacional y un pasado exitoso, se unió recientemente a las filas de Sporting Cristal, consolidando así un movimiento estratégico que parecía imposible unos días antes.

Luis Abram vuelve a Sporting Cristal. (Foto: X).

Esta serie de movimientos, digna de un guion cinematográfico, ha unido de manera singular a los tres gigantes del fútbol peruano. Universitario de Deportes, al interponerse en el fichaje de Marco Saravia por Sporting Cristal, indirectamente benefició a su “compadre” Alianza Lima. A su vez, la raza celeste, al ver frustrada la llegada de Saravia, tomó la decisión de liberar a Gianfranco Chávez, facilitando su pase a Alianza Lima y, al mismo tiempo, generando los recursos para incorporar a Luis Abram. Al final de esta compleja trama, se podría decir que todos los involucrados, a pesar de los giros inesperados, lograron sus objetivos, dejando una sensación de satisfacción generalizada en el ámbito futbolístico peruano.

