Jorge Fossati envió contundente mensaje a Jean Ferrari por dejar Universitario: “Se debió…”

Jorge Fossati no fue ajeno a la situación institucional que atraviesa hoy en día Universitario de Deportes y reconoció que la falta de una administración formal genera preocupación dentro del club.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el estratega uruguayo dejó en claro que su enfoque sigue puesto en lo deportivo y en mantener al plantel concentrado en los desafíos que vienen en la Liga 1.

“Precisamente estamos tratando de concentrarnos en lo nuestro. Como he dicho, no es algo que nos resbala ni nos da igual, eso es mentira. Como he puesto de ejemplo, si en tu canal no hay autoridades, no puedes estar normal”, expresó en conversación con las cámaras de L1 Max.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Lo que nosotros tratamos de hacer es que esta circunstancia la llevemos de la mejor manera hasta dónde se pueda y dedicarnos a lo nuestro. Para que un equipo esté fuerte, debe estar fuerte en todos los sectores”.

Publicidad

Publicidad

El dardo que le mandó a Jean Ferrari

Posterior a ello, el ‘Nono’ señaló que tal vez todo hubiese sido diferente si la salida de Jean Ferrari se daba a finales de temporada y no a mitad de una, en la cual la ‘U’ no solo está luchando por el tricampeonato, sino que también está por disputar los octavos de final de Copa Libertadores.

“Tal vez esto no hubiese sido bueno en ninguna parte del año, pero creo que se debió dejar para el final de la temporada, bueno las cosas se dieron así. Por el momento nosotros estamos encarando y viendo que esté todo como tiene que estar, con el respaldo de Álvaro Barco y Antonio Garcya Pye”, expresó.

Publicidad

Publicidad

Los posibles reemplazantes de Jean Ferrari

Luego de que la SUNAT decidiera qué listas eran las que estaban aptas para postular a la administración de Universitario de Deportes, se conoció que son seis los posibles candidatos para reemplazar a Jean Ferrari.

En ese sentido, todo se definirá entre Franco Velazco Imparato, Miguel Ángel Torres Quintana, Reynaldo Moquillaza Orellana, Raúl Leguía Puente, Eduardo López Villarreal y Miguel Arismendi Samanez.

ver también El grave problema que dejó al descubierto el Tunche Rivera en Universitario y las opciones que tiene Jorge Fossati