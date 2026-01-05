Rodrigo Ureña hará su debut con Millonarios en amistosos ante Boca Juniors y River Plate

Se confirmó que Rodrigo Ureña, exfutbolista de Universitario de Deportes, disputará encuentros con su actual club, Millonarios FC de Colombia. En primer lugar, el ‘Mapuche’ participará en un amistoso ante Boca Juniors en La Bombonera, programado para el miércoles 14 de enero.

Posteriormente, enfrentará a River Plate en el estadio Campus de Maldonado, en Uruguay. Este compromiso formará parte de la Serie Río de la Plata, certamen que se llevará a cabo como preparación de pretemporada.

Fechas y horarios confirmados de los amistosos

El Millonarios vs. River Plate ha sido programado para el domingo 11 de enero a partir de las 21:00 horas. Mientras que, el enfrentamiento ante Boca Juniors se llevará a cabo tres días después y el horario aún está por confirmarse.

¿Dónde ver los amistosos en vivo?

Hasta el momento, no se confirmado si el duelo entre Millonarios y Boca Juniors contará con transmisión al ser un amistoso. Sin embargo, esto se determinará en las próximas horas.

En cuanto al choque ante River Plate, se conoció que podrá seguirse en vivo y en directo a través de las pantallas de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

