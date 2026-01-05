Es tendencia:
Rodrigo Ureña

Rodrigo Ureña hará su debut con Millonarios en amistosos ante Boca Juniors y River Plate

El volante chileno hará su estreno con el equipo colombiano mucho antes de lo esperado. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Rodrigo Ureña en Millonarios.
© Millonarios FCRodrigo Ureña en Millonarios.

Se confirmó que Rodrigo Ureña, exfutbolista de Universitario de Deportes, disputará encuentros con su actual club, Millonarios FC de Colombia. En primer lugar, el ‘Mapuche’ participará en un amistoso ante Boca Juniors en La Bombonera, programado para el miércoles 14 de enero.

Posteriormente, enfrentará a River Plate en el estadio Campus de Maldonado, en Uruguay. Este compromiso formará parte de la Serie Río de la Plata, certamen que se llevará a cabo como preparación de pretemporada.

Fechas y horarios confirmados de los amistosos

El Millonarios vs. River Plate ha sido programado para el domingo 11 de enero a partir de las 21:00 horas. Mientras que, el enfrentamiento ante Boca Juniors se llevará a cabo tres días después y el horario aún está por confirmarse.

¿Dónde ver los amistosos en vivo?

Hasta el momento, no se confirmado si el duelo entre Millonarios y Boca Juniors contará con transmisión al ser un amistoso. Sin embargo, esto se determinará en las próximas horas.

En cuanto al choque ante River Plate, se conoció que podrá seguirse en vivo y en directo a través de las pantallas de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

DATOS CLAVES

  • Rodrigo Ureña enfrentará a River Plate el domingo 11 de enero a las 21:00 horas en Uruguay.
  • El exjugador de Universitario jugará contra Boca Juniors en La Bombonera el miércoles 14 de enero.
  • El partido ante River Plate será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+ como parte de la Serie Río de la Plata.
nicole cueva
Nicole Cueva
