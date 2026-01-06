Hinchas explotan contra jugador de Universitario tras verlo en la pretemporada: “Es un parasito para la U”

Universitario de Deportes comenzó con su pretemporada, el cuadro ‘crema’ está empezando una nueva etapa. Se olvidan de lo que fue el 2025 con el tricampeonato y ahora piensan en el tetracampeonato con Javier Rabanal a la cabeza. No obstante, la hinchada está furiosa con algunas decisiones, en especial al ver a un jugador en particular.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Aamet Calderón, el tercer portero que ha generado polémica en la hinchada. La razón es la siguiente, muchos consideran que es un jugador que ya no debería continuar en el club pues nunca juega. Hablamos que desde que es profesional nunca ha tenido un solo partido con el equipo oficial. No obstante, sigue renovando año a año y ya tiene la edad de 27 años.

Hinchas en contra de Aamet Calderón (Foto: X).

Por eso los hinchas consideran que deberían dejarlo ir y así tener a un joven que pueda tomar ese lugar. Para que puedan foguearlo, que se pueda ganar el puesto en algún momento en el futuro. Pero eso no está pasando y lo mantienen sin tener opciones a poder jugar de forma regular.

Publicidad

Publicidad

Hinchas en contra de Aamet Calderón (Foto: X).

En este caso se espera que Diego Romero sea el primer arquero, lo traen de Banfield en donde solo jugó 1 partido. No tiene rodaje, pero el presupuesto inicial es que sea titular. Después Miguel Vargas la temporada pasada tuvo un par de intervenciones, así que tranquilamente sería un interesante jugador a ver en el campo como un segundo meta.

Esto deja a Aamet sin chances y como dicen los hinchas, quizás es momento de que lo dejen ir para que un golero joven pueda ocupar su lugar. Aparte de conseguir que pueda entrenar con el primer equipo, hace que la competencia todavía pueda ser más interesante.

Publicidad

Publicidad

ver también Universitario definió el futuro del ‘Tunche’ Rivera previo al inicio de la pretemporada

¿Quién podría tomar el lugar de Aamet Calderón como tercer portero?

En este caso, el que debería ser considerado como tercer portero podría ser Jhefferson Rodrígez, golero que en este momento está en el equipo de Reserva. Ha estado disputando la Liga 3 el año pasado como titular, esto ha hecho que incluso pueda tener mayor rodaje que el mismo Calderón que no ha tenido juegos oficiales desde hace años.

En el equipo B, el portero de 19 años de edad consiguió atajar en 26 partidos como titular, recibió 14 goles, pero consiguió mantener su portería en 0 en 14 veces. Todo esto lo logró en un total de 2340 minutos en cancha.

Datos Claves

Javier Rabanal asume como nuevo entrenador de Universitario de Deportes para la temporada del tetracampeonato.

asume como nuevo entrenador de para la temporada del tetracampeonato. El portero Aamet Calderón continúa en el club a los 27 años sin sumar partidos oficiales.

continúa en el club a los sin sumar partidos oficiales. Diego Romero regresa de Banfield, donde jugó un partido, para ser el arquero titular crema.

Publicidad