Exclusivo: Luis Advíncula, un paso más cerca de dejar Boca Juniors y volver a Perú

Cuando recientemente se pudo conocer que Luis Advíncula estaría analizando la chance de quedar libre de Boca Juniors, una noticia de último momento nos muestra un panorama mucho más certero respecto a su futuro cercano. Teniendo en cuenta que su contrato en el fútbol argentino es hasta diciembre del año 2026, todo parece indicar que una rescisión sí sería posible a estas alturas.

Según pudo conocer ‘Bolavip‘ gracias a una información cercana a Boca Juniors, Luis Advíncula estaría siendo persuadido para que baje sus pretensiones salariales y así existe una posibilidad latente de que pueda regresar a la Liga 1. Además del aspecto futbolístico en donde claramente llegaría para ser titular y referente en cualquier equipo, el ámbito familiar jugaría un rol muy importante en este caso.

Fuente: Getty Images.

Otro escenario a tener en cuenta que Lucas Blondel, lateral derecho de Boca Juniors y que estaba a punto de irse a préstamo a Argentinos Juniors, finalmente estaría siendo evaluado para quedarse frente a la posibilidad de que Luis Advíncula pueda quedar libre del club. En resumen, esta decisión de la directiva argentina implica que el ‘Rayo’ estaría muy cerca de realmente marcharse.

Los equipos de la Liga 1 que están muy al pendiente de Luis Advíncula

Al ver que el futuro de Luis Advíncula podría estar nuevamente en la Liga 1, equipos como Sporting Cristal y Alianza Lima siempre han evidenciando un enorme interés en repatriarlo. Si bien el aspecto contractual del defensor en Boca Juniors y lo económico eran cuestiones que frenaban algún tipo de conversación entre las partes implicadas, hoy la situación podría cambiar en positivo.

Si finalmente se confirma que el ‘Rayo‘ llega a un acuerdo con los directivos del ‘Xeneize‘ y queda libre de la institución, la situación quedaría en manos de los rimenses y de los blanquiazules. Quien proponga la mejor oferta y el proyecto deportivo más ambicioso empezaría a quedarse con los servicios de un lateral que sin duda alguna marcaría la diferencia en el fútbol peruano.

La ventaja de Sporting Cristal sobre Alianza Lima para repatriar a Luis Advíncula

Sporting Cristal tiene cierta ventaja sobre Alianza Lima en la intención de repatriar a Luis Advíncula para la temporada 2026 ya que el defensor tuvo una exitosa estadía en La Florida. Si bien se dice que es hincha de los blanquiazules, lo concreto es que el propio protagonista ha confesado en varias ocasiones que está muy identificado con los colores celestes y que si existe un escenario en donde pueda volver al país sería justamente a la institución cervecera.

