Colombia vs Jordania: a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso en canales de TV y streaming online

Colombia y Jordania se preparan para el Mundial 2026 con un encuentro amistoso. Todos los detalles del partidazo.

El Mundial 2026 está a solo unos días de dar inicio y los equipos se vienen preparando para sus tan anhelados debut. En este caso, la Selección de Colombia se enfrentará a Jordania. Ambos cuadros estarán en la próxima Copa del Mundo, por lo que les beneficiará bastante para poder llegar listos a esta cita mundialista.

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El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo llega de vencer a Costa Rica por 3-1 en su último juego amistoso. Por parte del equipo local los goles fueron de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. Mientras tanto, el descuento fue de Andrey Soto.

Selección Colombia celebrando (Foto: Getty).

Mientras tanto, el conjunto del medio oriente jugó su último encuentro ante Suiza en la derrota por 4-1. Por parte del conjunto europeo los goles fueron de Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka y Christian Fassnacht, el descuento lo anotó Odeh Fakhoury.

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¿Dónde ver el amistoso Colombia vs. Jordania?

El partido amistoso entre las selecciones de Colombia vs. Jordania se podrá disfrutar en diversos canales de cable, así como también diferentes plataformas digitales. Acá mira dónde ver el partido dependiendo al país:

Argentina: DirecTV Sports, Claro Sports

DirecTV Sports, Claro Sports Bolivia: Claro Sports

Claro Sports Brasil: SporTV

SporTV Chile : Claro Sports

: Claro Sports Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Claro Sports, Caracol Play, Ditu

Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Claro Sports, Caracol Play, Ditu Costa Rica : Claro Sports

: Claro Sports Ecuador: Claro Sports, El canal del Fútbol

Claro Sports, El canal del Fútbol Paraguay: Claro Sports

Claro Sports Perú : Claro Sports

: Claro Sports España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone

Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone Uruguay: Claro Sports

Claro Sports Estados Unidos: Fantiz, ESPN Deportes, FuboTV, ESPN App

Fantiz, ESPN Deportes, FuboTV, ESPN App Venezuela: Claro Sports, Inter

¿A qué hora juegan Colombia vs. Jordania?

El encuentro amistoso entre Colombia vs. Jordania se podrá disfrutar en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 19:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas

México: 17:00 horas

España: 01:00 horas

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