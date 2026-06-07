Colombia vs Jordania: a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso en canales de TV y streaming online

El Mundial 2026 está a solo unos días de dar inicio y los equipos se vienen preparando para sus tan anhelados debut. En este caso, la Selección de Colombia se enfrentará a Jordania. Ambos cuadros estarán en la próxima Copa del Mundo, por lo que les beneficiará bastante para poder llegar listos a esta cita mundialista.
El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo llega de vencer a Costa Rica por 3-1 en su último juego amistoso. Por parte del equipo local los goles fueron de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. Mientras tanto, el descuento fue de Andrey Soto.
Selección Colombia celebrando (Foto: Getty).
Mientras tanto, el conjunto del medio oriente jugó su último encuentro ante Suiza en la derrota por 4-1. Por parte del conjunto europeo los goles fueron de Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka y Christian Fassnacht, el descuento lo anotó Odeh Fakhoury.
¿Dónde ver el amistoso Colombia vs. Jordania?
El partido amistoso entre las selecciones de Colombia vs. Jordania se podrá disfrutar en diversos canales de cable, así como también diferentes plataformas digitales. Acá mira dónde ver el partido dependiendo al país:
- Argentina: DirecTV Sports, Claro Sports
- Bolivia: Claro Sports
- Brasil: SporTV
- Chile: Claro Sports
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Claro Sports, Caracol Play, Ditu
- Costa Rica: Claro Sports
- Ecuador: Claro Sports, El canal del Fútbol
- Paraguay: Claro Sports
- Perú: Claro Sports
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone
- Uruguay: Claro Sports
- Estados Unidos: Fantiz, ESPN Deportes, FuboTV, ESPN App
- Venezuela: Claro Sports, Inter
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¿A qué hora juegan Colombia vs. Jordania?
El encuentro amistoso entre Colombia vs. Jordania se podrá disfrutar en los siguientes horarios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Washington): 19:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas
- México: 17:00 horas
- España: 01:00 horas
Datos Claves
- El técnico Néstor Lorenzo dirige a la Selección de Colombia rumbo al Mundial 2026.
- La selección de Colombia venció 3-1 a Costa Rica en su último juego amistoso.
- El partido Colombia vs. Jordania se jugará a las 18:00 horas de Colombia.