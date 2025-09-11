El Mundial de Clubes 2025 fue un rotundo éxito en los Estados Unidos y tuvo al Chelsea como gran campeón. Las buenas sensaciones que dejó el certamen empiezan a animar la carrera por ser la sede para la edición de 2029. En este sentido, en Brasil aseguran que este país parte como favorito para albergarla. Clubes peruanos como Universitario y Alianza Lima sueñan con jugarla.

De acuerdo a la información de Globo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) “pasó a la ofensiva” en su deseo de albergar el Mundial de Clubes en 2029. La vicepresidenta Michelle Ramalho ya está en reuniones y negociaciones con la FIFA para ver la posibilidad de que el país tome la posta que dejó Estados Unidos.

Ramalho ya habría tenido una reunión con el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom donde manifestó el interés de la CBF para tener el Mundial de Clubes en Brasil. Esto va de la mano con las declaraciones del presidente del organismo Samir Xaud, quien lo había manifestado hace algunas semanas en los Estados Unidos.

“He dejado clara nuestra intención de ser sede del Mundial de Clubes de 2029. Por ahora, es solo un deseo, pero ya nos estamos postulando como candidatos”, indicó Michelle Ramalho, de acuerdo a declaraciones del citado medio brasileño. “La FIFA acogió con satisfacción nuestra candidatura”, agregó.

Universitario y Alianza Lima, con deseos y chances de jugar el Mundial de Clubes 2029

Universitario y Alianza Lima son los dos clubes de Perú que están en carrera por disputar el Mundial de Clubes 2029. Si bien ninguno de los dos podrá clasificar por ser campeón de Copa Libertadores (al menos por ahora), sí lo podrían hacer vía ranking Conmebol para el torneo.

En la edición 2025, River y Boca clasificaron al Mundial de Clubes mediante el ranking, ya que los brasileños Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo clasificaron por ser campeones de la Copa Libertadores. Así, como Brasil ya superó el cupo de dos equipos participantes por asociación, los clubes de ese país no pudieron clasificar por el ranking y eso permitió que lo hagan los dos de Argentina.

No obstante, para la edición 2029 del Mundial de Clubes ya está en rigor el ranking Conmebol. Allí, Universitario y Alianza Lima han sumado puntos por su participación en la Libertadores 2025.

El ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029 (Producción Bolavip).

Por haber disputado dicho certamen, el único que otorga puntos para el ranking Conmebol, y haber ganado varios partidos, Universitario tiene 15 puntos y Alianza Lima, 9. Ambos equipos están ubicados lejos de los lugares de clasificación, pero pueden seguir sumando en próximas ediciones de Libertadores si logran clasificar.

