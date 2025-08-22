Es tendencia:
Mundial de Clubes

Atención Perú: Universitario y Alianza Lima sorprenden en la nueva tabla actualizada rumbo al Mundial de Clubes 2029

Universitario y Alianza Lima completaron una semana más de Copa Libertadores y Copa Sudamericana rumbo al Mundial de Clubes 2029.

Se completó una semana más de torneos internacionales en Conmebol tras los partidos de octavos de final tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Teniendo acción los planteles peruanos de Universitario y Alianza Lima, sus resultados se registraron en la nueva tabla actualizada rumbo al Mundial de Clubes 2029.

Por el lado de Universitario, el cuadro crema empató sin goles ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Siendo eliminado por un global de 4-0, resultado que se dio en la ida, los merengues vieron cambios en la nueva tabla actualizada rumbo al Mundial de Clubes 2029.

En el caso de Alianza Lima, también completó su participación por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Superando la llave tras lograr un 2-1 en la vuelta ante Universidad Católica, el cuadro del técnico Néstor Gorosito pasó de fase por un global de 4-1 y espera rival por los cuartos de final o quizá acceda directo a semifinales.

Ahora, con estos resultados, Universitario y Alianza Lima ya conocen sus posiciones en la nueva tabla actualizada rumbo al Mundial de Clubes 2029. Hay que mencionar que el resto de equipos de Conmebol también vio cómo sus registros cambiaban.

Tabla actualizada rumbo al Mundial de Clubes 2029. (Foto: Producción Bolavip)

La tabla de posiciones actualizada rumbo al Mundial de Clubes 2029

Lo primero que hay que mencionar es que en la última tabla de posiciones rumbo al Mundial de Clubes, Universitario estaba en la posición 14° con 14 puntos, mientras que Alianza Lima estaba en la casilla 25° con 9 unidades.

Entonces, sabiendo que solo los equipos que están en Copa Libertadores pueden sumar puntos rumbo al Mundial de Clubes 2029, Universitario sigue en el puesto 14°, pero ahora con 15 puntos. Por otro lado, Alianza Lima continua en la casilla 25° con las mismas 9 unidades.

¿Cuándo se jugará el Mundial de Clubes 2029?

El Mundial de Clubes 2029 se jugará entre junio y julio y se estima que será la segunda edición del torneo con el formato de 32 equipos.

¿Dónde se jugará el Mundial de Clubes 2029?

Todavía no se sabe dónde se jugará el Mundial de Clubes 2029, pero hay una fuerte propuesta para que Qatar sea el anfitrión. También España y Brasil se han ofrecido como candidatos, pero todavía no se elige al oficial.

