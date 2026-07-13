¿A qué hora juega Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

Este martes, Francia y España se enfrentan EN VIVO en el Estadio Dallas por la primera semifinal del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentarán en lo que será la primera semifinal del Mundial 2026 luego de vencer a Marruecos y Portugal en sus respectivos partidos por cuartos de final.

Publicidad

Por su parte, ‘Les Bleus’ sellaron su clasificación tras vencer 2-0 a Marruecos con Kylian Mbappé como una de sus principales figuras, mientras que ‘La Roja’ remontó el marcador para derrotar 2-1 a Bélgica y meterse en las semifinales del certamen internacional.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs España?

Francia y España se medirán este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Texas por el pase a la final del Mundial 2026. Ambas selecciones registran dos antecedentes en instancias decisivas de la Copa del Mundo, con un triunfo por lado.

Publicidad

El choque entre ambas selecciones está programado para las 14:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de España. Estos son los horarios en otras partes de la región:

México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador: 14:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 15:00 horas

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 16:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs España?

El encuentro entre Francia y España será transmitido a través de la cadena internacional DSports para todo Sudamérica y por América TV (señal abierta) para nuestro país, mientras que las plataformas América tvGO, DGO y Paramount+ ofrecerán la señal vía streaming.

Publicidad

DATOS CLAVES

Francia y España jugarán la primera semifinal del Mundial este martes 14 de julio.

El partido se disputará en el AT&T Stadium de Texas desde las 14:00 horas.

La transmisión del encuentro en el Perú estará a cargo de América TV.