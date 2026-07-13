Partidos y horarios MAÑANA martes 14 de julio en el Mundial 2026: quiénes juegan y dónde ver por TV y streaming online

El Mundial 2026 entra en su última semana de juego. Va llegando la definición del torneo más importante a nivel selecciones. Quedan las cuatro mejores y sólo una de ellas levantará la Copa del Mundo como campeón. Este martes 14 de julio se juega el primer partido de semifinales entre las selecciones de Francia y España.
Se define el primer semifinalista del Mundial 2026. Francia enfrenta a España por un lugar en la final en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (renombrado como Estadio Dallas por FIFA). Ambas selecciones están invictas en esta Copa del Mundo.
‘Les Blues’ vienen de superar cómodamente a Marruecos con un 2-0 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. ‘La Roja’, por su parte, eliminó a Bélgica luego de la victoria 2-1 por los goles de Fabián Ruiz y el agónico de Mikel Merino.
PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE MARTES 14 DE JULIO: HORARIOS Y TV
España vs. Francia
AT&T Stadium (Estadio Dallas) de Arlington, Texas, Estados Unidos.
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
- México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
- España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
Konaté le dejó un contundente mensaje a Lamine Yamal previo al España vs Francia: “Humildad”
A pocas horas de las semifinales, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.
Cuadro completo del Mundial 2026
DATOS CLAVE
- El martes 14 de julio se jugará la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España.
- El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ambos equipos llegando invictos.
- Francia clasificó tras vencer a Marruecos con un gol de Kylian Mbappé y otro de Dembélé.