Partidos y horarios MAÑANA martes 14 de julio en el Mundial 2026: quiénes juegan y dónde ver por TV y streaming online

Comienzan las semifinales del Mundial 2026. Quedan sólo cuatro partidos para que finalice el torneo. Conoce los detalles del partido de este martes.

El Mundial 2026 entra en su última semana de juego. Va llegando la definición del torneo más importante a nivel selecciones. Quedan las cuatro mejores y sólo una de ellas levantará la Copa del Mundo como campeón. Este martes 14 de julio se juega el primer partido de semifinales entre las selecciones de Francia y España.

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Se define el primer semifinalista del Mundial 2026. Francia enfrenta a España por un lugar en la final en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (renombrado como Estadio Dallas por FIFA). Ambas selecciones están invictas en esta Copa del Mundo.

‘Les Blues’ vienen de superar cómodamente a Marruecos con un 2-0 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. ‘La Roja’, por su parte, eliminó a Bélgica luego de la victoria 2-1 por los goles de Fabián Ruiz y el agónico de Mikel Merino.

PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE MARTES 14 DE JULIO: HORARIOS Y TV

España vs. Francia

AT&T Stadium (Estadio Dallas) de Arlington, Texas, Estados Unidos.

Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium .

. Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.

14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium. Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium. México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.

13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium. Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.

15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes. España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

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A pocas horas de las semifinales, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.

Cuadro completo del Mundial 2026

DATOS CLAVE

El martes 14 de julio se jugará la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España.

se jugará la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ambos equipos llegando invictos.

de Arlington, Texas, ambos equipos llegando invictos. Francia clasificó tras vencer a Marruecos con un gol de Kylian Mbappé y otro de Dembélé.