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Partidos y horarios MAÑANA martes 14 de julio en el Mundial 2026: quiénes juegan y dónde ver por TV y streaming online

Comienzan las semifinales del Mundial 2026. Quedan sólo cuatro partidos para que finalice el torneo. Conoce los detalles del partido de este martes.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, figuras de Francia y España, semifinalistas del Mundial 2026.
© Getty ImagesKylian Mbappé y Lamine Yamal, figuras de Francia y España, semifinalistas del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entra en su última semana de juego. Va llegando la definición del torneo más importante a nivel selecciones. Quedan las cuatro mejores y sólo una de ellas levantará la Copa del Mundo como campeón. Este martes 14 de julio se juega el primer partido de semifinales entre las selecciones de Francia y España.

Se define el primer semifinalista del Mundial 2026. Francia enfrenta a España por un lugar en la final en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (renombrado como Estadio Dallas por FIFA). Ambas selecciones están invictas en esta Copa del Mundo.

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‘Les Blues’ vienen de superar cómodamente a Marruecos con un 2-0 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. ‘La Roja’, por su parte, eliminó a Bélgica luego de la victoria 2-1 por los goles de Fabián Ruiz y el agónico de Mikel Merino.

PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE MARTES 14 DE JULIO: HORARIOS Y TV

España vs. Francia

AT&T Stadium (Estadio Dallas) de Arlington, Texas, Estados Unidos.

  • Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Argentina: 16:00 horas | Telefe, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium.
  • Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Uruguay: 16:00 horas | Canal 5, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium.
  • México: 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TV Azteca Deportes Network, TUDN, ViX Premium.
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes.
  • España: 21:00 | DAZN España, DAZN Mundial, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
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A pocas horas de las semifinales, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.

Cuadro completo del Mundial 2026

DATOS CLAVE

  • El martes 14 de julio se jugará la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España.
  • El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ambos equipos llegando invictos.
  • Francia clasificó tras vencer a Marruecos con un gol de Kylian Mbappé y otro de Dembélé.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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