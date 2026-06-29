Alineaciones confirmadas Alemania vs Paraguay por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

Ambos equipos saldrán en busca de los tres puntos con el objetivo de clasificar a la siguiente instancia. Estos serán los onces.

El Mundial 2026 entra en su etapa más intensa y decisiva, donde ya no hay margen para cálculos ni especulaciones: cualquier fallo puede significar la eliminación. En este contexto de máxima exigencia, Alemania y Paraguay se enfrentan en el Gillette Stadium de Boston por un lugar en la siguiente etapa del certamen.

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El conjunto alemán, bajo la dirección de Julian Nagelsmann, parte con el rol de favorito gracias a la calidad de su plantilla y su peso histórico en el fútbol mundial, aunque llega con cuestionamientos en su país tras el reciente tropiezo ante Ecuador. En la antesala del duelo, Kai Havertz respondió a las críticas con firmeza: “Hay muchos expertos en nuestro país, pero no nos importa demasiado lo que digan”.

Del otro lado aparece una Paraguay siempre competitiva, caracterizada por su solidez defensiva y fortaleza física, que buscará apoyarse en esa identidad para intentar una de las grandes sorpresas del torneo.

Alineación confirmada de Alemania

Así saldrá al campo Alemania: M. Neuer; J. Kimmich, J. Tah, A. Rüdiger, N. Brown; F. Nmecha, A. Pavlovic, L. Sane; K. Havertz, F. Wirtz y D. Undav.

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Alineación confirmada de Paraguay

Este será el once de Paraguay: O. Gill; G. Gómez, J. María Canale, J. Cáceres, J. Alonso; M. Almirón, D. Bobadilla, A. Cubas; M. Galarza, G. Ávalos y J. Enciso.

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DATOS CLAVES

El entrenador Julian Nagelsmann dirigirá al conjunto alemán en su partido frente a la selección paraguaya.

El delantero alemán Kai Havertz responderá a las críticas enfrentando a Paraguay como titular en la ofensiva.

El defensa central Gustavo Gómez liderará el bloque compacto en la alineación titular de Paraguay.