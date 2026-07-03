Alineaciones Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

Argentina se mide ante Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026 y Lionel Scaloni apostaría por un once con Lionel Messi desde el arranque.

La Selección Argentina tendrá un nuevo desafío en el Mundial 2026 al medirse ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, actual campeón del mundo, parte como favorito, aunque el entrenador prepara a sus mejores hombres para evitar cualquier tipo de sorpresa frente al cuadro africano.

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Alineación confirmada de Argentina

Emiliano “Dibu” Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Thiago Almada

Lionel Messi (capitán)

Lautaro Martínez

Alineación Argentina (DSports).

Alineación de Cabo Verde

Josimar Dias “Vozinha”

Edilson Borges “Diney”

Roberto Lopes “Pico”

Kevin Pina

Jovane Cabral

Sidny Lopes Cabral

Deroy Duarte

Laros Duarte

Ryan Mendes (capitán)

Nuno da Costa

Steven Moreira

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Alineación Cabo Verde (DSports).

DATOS CLAVES

El entrenador Lionel Scaloni dirigirá al seleccionado argentino en el duelo frente a la escuadra de Cabo Verde.

El delantero Lionel Messi regresará a la alineación titular desde el inicio para el partido de dieciseisavos.

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