Alineaciones Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

La Selección Argentina tendrá un nuevo desafío en el Mundial 2026 al medirse ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, actual campeón del mundo, parte como favorito, aunque el entrenador prepara a sus mejores hombres para evitar cualquier tipo de sorpresa frente al cuadro africano.
Alineación confirmada de Argentina
- Emiliano “Dibu” Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Facundo Medina
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Thiago Almada
- Lionel Messi (capitán)
- Lautaro Martínez
Alineación Argentina (DSports).
Alineación de Cabo Verde
Partidos HOY del Mundial 2026, viernes 3 de julio: programación, horarios, canales de TV y streaming online
- Josimar Dias “Vozinha”
- Edilson Borges “Diney”
- Roberto Lopes “Pico”
- Kevin Pina
- Jovane Cabral
- Sidny Lopes Cabral
- Deroy Duarte
- Laros Duarte
- Ryan Mendes (capitán)
- Nuno da Costa
- Steven Moreira
Alineación Cabo Verde (DSports).
DATOS CLAVES
- El entrenador Lionel Scaloni dirigirá al seleccionado argentino en el duelo frente a la escuadra de Cabo Verde.
- El delantero Lionel Messi regresará a la alineación titular desde el inicio para el partido de dieciseisavos.
- El defensa Cristian Romero se recuperó de sus molestias físicas e ingresará al once inicial de la albiceleste.