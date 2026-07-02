Partidos del Mundial 2026 para este viernes 3 de julio: programación, horarios, canales de TV y streaming online

El Mundial 2026 tiene su último día de dieciseisavos de final. Este viernes 3 de julio, la programación indica que se juegan los últimos tres partidos de esta ronda de 32 selecciones. De esta manera, quedarán definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final a partir de este sábado.
En el primer turno, Australia y Egipto disputan uno de los partidos más parejos de estos 16avos de final en Dallas. Luego de este encuentro, llega el turno de la vigente campeona, Argentina, con Lionel Messi, que enfrenta a Cabo Verde en Miami. Y, por último, Luis Díaz y Colombia van por la clasificación a octavos ante Ghana en Kansas City.
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia (Getty Images).
PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE 2 DE JULIO: HORARIOS Y TV
⚽ Australia vs. Egipto
AT&T Stadium, Arlington, Texas (Estados Unidos)
- 🇵🇪 Perú: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 15:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 15:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 15:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 14:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 14:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol
- 🇻🇪 Venezuela: 14:00 horas por DSports y DGO
- 🇲🇽 México: 12:00 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 2:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 12:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11
- 🇨🇷 Costa Rica: 12:00 horas por FOX+
- 🇪🇸 España: 20:00 horas por RTVE y DAZN
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⚽ Argentina vs. Cabo Verde
Hard Rock Stadium, Miami, Florida (Estados Unidos)
- 🇵🇪 Perú: 17:00 horas por América TV, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium
- 🇦🇷 Argentina: 19:00 horas por DSports, DGO, TV Pública, TyC Sports, Telefe, Disney+ y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 19:00 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 17:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 17:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 19:00 horas por DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 18:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión, Disney+ y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 18:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- 🇻🇪 Venezuela: 18:00 horas por DSports, DGO, Televen y Disney+
- 🇲🇽 México: 16:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 6:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 16:00 horas por Tigo Sports
- 🇨🇷 Costa Rica: 16:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7
- 🇪🇸 España: 00:00 horas (del día siguiente) por RTVE y DAZN
Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.
⚽ Colombia vs. Ghana
Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri (Estados Unidos)
- 🇵🇪 Perú: 20:30 horas por América TV, DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 22:30 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 22:30 horas por GEN, Trece y SNT
- 🇨🇴 Colombia: 20:30 horas por DSports, DGO, Caracol, RCN, Disney+ y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 20:30 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 22:30 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 21:30 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 21:30 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- 🇻🇪 Venezuela: 21:30 horas por DSports, DGO y Televen
- 🇲🇽 México: 19:30 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 9:30 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 19:30 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11
- 🇨🇷 Costa Rica: 19:30 horas por FOX+, FOX y Teletica 7
- 🇪🇸 España: 03:30 horas (del día siguiente) por RTVE y DAZN
DATOS CLAVE
- Luis Díaz y Colombia enfrentan a Ghana por los dieciseisavos en Kansas City.
- Argentina juega contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 3 de julio define los últimos clasificados a octavos del Mundial 2026.