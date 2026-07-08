Dejó fuera a Brasil del Mundial 2026 y ahora hace todo lo posible para fichar por el Arsenal

Se conoció el nuevo jugador que Arteta está buscando para el Arsenal. Jugó en el Mundial 2026 y podría reforzar el mediocampo.

La Selección de Brasil quedó fuera del Mundial 2026 y ahora sus figuras descansan. No obstante, hay una que tuvo gran responsabilidad de la eliminación de esta competición. Pero a pesar de esto estaría muy cerca a cambiar de club, pues ha pedido su salida.

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Estamos hablando de Bruno Guimaraes, el brasileño que falló su penal ante la Selección de Noruega ahora está viendo una posible transferencia. Al parecer el volante ya no quiere seguir en Newcastle United, por lo que está pidiendo su salida.

Bruno Guimaraes en Arsenal (Foto: @afcstuff).

Según lo que se ha conocido por el periodista David Ornstein, el volante ya notificó que quiere salir del club de las ‘Urracas’. Mientras tanto, el cuadro de Arsenal tendría la intensión de pagar hasta 60 millones de libras para poder contar con el brasileño.

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Este podría ser el primer gran fichaje del actual campeón de la Premier League. El cuadro ‘Gunner’ quiere mantener la base de su equipo, pero también fortalecer su mediocampo para poder buscar revalidad el títuo. Así como buscar salir campeón de Champions League.

El primer fichaje del Arsenal

Por otro lado, se viene hablando del primer fichaje del Arsenal que todavía no ha sido confirmado, pero que estaría a nada de caer. Se trata del portero Illan Meslier que llegará gratis tras su salida del Leeds United. Solo falta que pase exámenes médicos y el anuncio oficial.

No se sabe bien si llega para ser el segundo o tercer portero esta temporada. Esto teniendo en cuenta que ya se encuentra Kepa Arrizabalaga en el pórtico. Pero también se habla de una posible salida del golero español.

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Por otro lado, el número uno seguirá siendo David Raya, quien hoy se encuentra con la Selección de España en el Mundial 2026. Todavía no ha tenido minutos en esta competición.

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