Alineaciones confirmadas Brasil vs Escocia por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

Escocia y Brasil se enfrentan HOY miércoles 24 de junio por el partido de la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. El duelo, que se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami, define el futuro de ambas selecciones en esta Copa del Mundo, aunque la ‘Verdeamarela’ ya tiene la clasificación asegurada. Por eso, Steve Clarke va con lo mejor y Carlo Ancelotti guarda algunas figuras.
La selección de Escocia se juega la clasificación al Mundial 2026. Para ello, debe ganar o ganar, ya que en el último partido perdió 1-0 ante Marruecos. Además, si logra la victoria en este encuentro superará a su rival en la tabla de posiciones.
Por su parte, la selección de Brasil afronta un partido para cumplir en este Grupo C. Es que ya está clasificado a los dieciseisavos de final tras ganarle 3-0 a Haití. Por lo que pelea en este partido es por lograr el liderazgo y tener un mejor rival en dicha ronda.
Alineaciones confirmadas para Escocia vs Brasil
ESCOCIA
- Angus Gunn
- Nathan Patterson
- Scott McKenna
- Jack Hendry
- Andrew Robertson
- Scott McTominay
- Lewis Ferguson
- John McGinn
- Kenny McLean
- Ben Gannon-Doak
- Lawrence Shankland
- DT: Steve Clarke
BRASIL
- Alisson Becker
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhaes
- Douglas Santos
- Casemiro
- Bruno Guimaraes
- Lucas Paquetá
- Rayan
- Vinícius Júnior
- Matheus Cunha
- DT: Carlo Ancelotti
Jugadores clave y cambios para Escocia vs Brasil
Ambas selecciones meten cambios para este partido. Escocia no cuenta con Che Adams, por lo que vuelve Lawrence Shankland al once titular. También regresa Ben Gannon-Doak tras no jugar desde el arranque en el partido anterior. Por el lado de Brasil, Neymar va al banco de suplentes y Rayan se mete como reemplazo de Raphinha.
Escocia apuesta por un equipo que puede ser un 4-2-3-1 o un 4-4-2, dependiendo de la posición de Gannon-Doak, que podría jugar como extremo o ser el acompañante de Shankland en la delantera.
Brasil, por su parte, mantiene la base del equipo que le ganó a Haití con la única modificación de Rayan por Raphinha, lesionado. La gran novedad es que Neymar firma planilla y va al banco de suplentes por primera vez en esta Copa del Mundo.
DATOS CLAVE
- 24 de junio: Escocia y Brasil juegan en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Steve Clarke: Su selección de Escocia debe ganar ante un Brasil ya clasificado.
- Neymar: Irá al banco de suplentes del equipo de Carlo Ancelotti por primera vez.