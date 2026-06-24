Alineaciones confirmadas Brasil vs Escocia por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

El duelo entre Escocia y Brasil define el futuro de ambas selecciones en el Mundial 2026. Conoce los titulares elegidos por Steve Clarke y Carlo Ancelotti.

Escocia y Brasil se enfrentan HOY miércoles 24 de junio por el partido de la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. El duelo, que se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami, define el futuro de ambas selecciones en esta Copa del Mundo, aunque la ‘Verdeamarela’ ya tiene la clasificación asegurada. Por eso, Steve Clarke va con lo mejor y Carlo Ancelotti guarda algunas figuras.

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La selección de Escocia se juega la clasificación al Mundial 2026. Para ello, debe ganar o ganar, ya que en el último partido perdió 1-0 ante Marruecos. Además, si logra la victoria en este encuentro superará a su rival en la tabla de posiciones.

Por su parte, la selección de Brasil afronta un partido para cumplir en este Grupo C. Es que ya está clasificado a los dieciseisavos de final tras ganarle 3-0 a Haití. Por lo que pelea en este partido es por lograr el liderazgo y tener un mejor rival en dicha ronda.

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Alineaciones confirmadas para Escocia vs Brasil

ESCOCIA

Angus Gunn

Nathan Patterson

Scott McKenna

Jack Hendry

Andrew Robertson

Scott McTominay

Lewis Ferguson

John McGinn

Kenny McLean

Ben Gannon-Doak

Lawrence Shankland

DT: Steve Clarke

BRASIL

Alisson Becker

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhaes

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimaraes

Lucas Paquetá

Rayan

Vinícius Júnior

Matheus Cunha

DT: Carlo Ancelotti

Jugadores clave y cambios para Escocia vs Brasil

Ambas selecciones meten cambios para este partido. Escocia no cuenta con Che Adams, por lo que vuelve Lawrence Shankland al once titular. También regresa Ben Gannon-Doak tras no jugar desde el arranque en el partido anterior. Por el lado de Brasil, Neymar va al banco de suplentes y Rayan se mete como reemplazo de Raphinha.

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Escocia apuesta por un equipo que puede ser un 4-2-3-1 o un 4-4-2, dependiendo de la posición de Gannon-Doak, que podría jugar como extremo o ser el acompañante de Shankland en la delantera.

Brasil, por su parte, mantiene la base del equipo que le ganó a Haití con la única modificación de Rayan por Raphinha, lesionado. La gran novedad es que Neymar firma planilla y va al banco de suplentes por primera vez en esta Copa del Mundo.

DATOS CLAVE

24 de junio: Escocia y Brasil juegan en el Hard Rock Stadium de Miami.

Escocia y Brasil juegan en el Hard Rock Stadium de Miami. Steve Clarke: Su selección de Escocia debe ganar ante un Brasil ya clasificado.

Su selección de Escocia debe ganar ante un Brasil ya clasificado. Neymar: Irá al banco de suplentes del equipo de Carlo Ancelotti por primera vez.