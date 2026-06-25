Alineaciones confirmadas Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: formación y jugadores claves

El Mundial 2026 nos regala un duelo inédito y de alta tensión en la última jornada del Grupo E. Curazao y Costa de Marfil se enfrentan en un partido definitivo donde ambos combinados se juegan su permanencia en el torneo internacional.
Las escuadras llegan con la obligación de sumar para asegurar su boleto a la siguiente ronda de eliminación directa. Los entrenadores ya han definido sus estrategias tácticas para adueñarse del mediocampo desde el primer minuto.
Por el Mundial, jugarán esta tarde Curazao y Costa de Marfil. (Foto: X).
Así llegan los equipos al partido decisivo
Curazao arriba a este duelo con la moral en alto tras reponerse de una dura derrota inicial ante Alemania y sellar un histórico empate sin goles contra Ecuador. Este resultado, sostenido por una muralla defensiva implacable, mantiene vivas las esperanzas caribeñas de clasificar a la siguiente fase si logran dar la sorpresa.
Por su parte, Costa de Marfil llega con tres puntos en la tabla tras vencer por la mínima a Ecuador en su debut y sufrir una ajustada caída frente a los alemanes en la segunda fecha. A los Elefantes les basta con asegurar un empate en este último compromiso para certificar su boleto matemático a los dieciseisavos de final.
Formaciones confirmadas para el Curazao vs. Costa de Marfil
Alineación de Curazao
El conjunto caribeño apuesta por un esquema ordenado y de repliegue rápido para contener la velocidad africana. Su once inicial está diseñado para contragolpear con efectividad.
- Portero: Eloy Room
- Defensas: Joshua Brenet, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville
- Mediocampistas: Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna
- Delantero: Jürgen Locadia
Alineación de Costa de Marfil
Los Elefantes salen al terreno de juego con una propuesta sumamente ofensiva y vertical. El cuadro africano busca imponer su potencia física y dominio dinámico en las bandas.
- Portero: Yahia Fofana
- Defensas: Guela Doué, Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Ghislain Konan
- Mediocampistas: Ibrahima Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï
- Delanteros: Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomande
Los jugadores claves a seguir en este partido
- Eloy Room: El guardameta de Curazao es la máxima figura de su equipo y su rendimiento bajo los tres palos será vital. Sus intervenciones previas han demostrado que puede sostener el resultado ante rivales de gran jerarquía.
- Franck Kessié: El centrocampista marfileño es el motor del equipo gracias a su capacidad de recuperación y distribución limpia. Su experiencia en el fútbol de élite le permite manejar los tiempos del partido con total autoridad.
- Amad Diallo: El desequilibrante extremo derecho es la principal amenaza ofensiva en el ataque de Costa de Marfil. Su velocidad punta y regate en el uno contra uno serán claves para romper el cerrojo defensivo rival.
DATOS CLAVE
- Un empate es el resultado que necesita Costa de Marfil para clasificar a dieciseisavos.
- Empate sin goles fue el marcador histórico conseguido por Curazao frente a Ecuador.
- Franck Kessié arrancará como mediocampista titular en la formación de Costa de Marfil.