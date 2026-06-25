Alineaciones confirmadas Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: formación y jugadores claves

El partido entre del Mundial 2026 de Curazao vs Costa de Marfil. Ya tiene las alineaciones confirmadas, mira todos los detalles en esta nota.

El Mundial 2026 nos regala un duelo inédito y de alta tensión en la última jornada del Grupo E. Curazao y Costa de Marfil se enfrentan en un partido definitivo donde ambos combinados se juegan su permanencia en el torneo internacional.

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Las escuadras llegan con la obligación de sumar para asegurar su boleto a la siguiente ronda de eliminación directa. Los entrenadores ya han definido sus estrategias tácticas para adueñarse del mediocampo desde el primer minuto.

Por el Mundial, jugarán esta tarde Curazao y Costa de Marfil. (Foto: X).

Así llegan los equipos al partido decisivo

Curazao arriba a este duelo con la moral en alto tras reponerse de una dura derrota inicial ante Alemania y sellar un histórico empate sin goles contra Ecuador. Este resultado, sostenido por una muralla defensiva implacable, mantiene vivas las esperanzas caribeñas de clasificar a la siguiente fase si logran dar la sorpresa.

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Por su parte, Costa de Marfil llega con tres puntos en la tabla tras vencer por la mínima a Ecuador en su debut y sufrir una ajustada caída frente a los alemanes en la segunda fecha. A los Elefantes les basta con asegurar un empate en este último compromiso para certificar su boleto matemático a los dieciseisavos de final.

Formaciones confirmadas para el Curazao vs. Costa de Marfil

Alineación de Curazao

El conjunto caribeño apuesta por un esquema ordenado y de repliegue rápido para contener la velocidad africana. Su once inicial está diseñado para contragolpear con efectividad.

Portero: Eloy Room

Defensas: Joshua Brenet, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville

Mediocampistas: Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna

Delantero: Jürgen Locadia

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Alineación de Costa de Marfil

Los Elefantes salen al terreno de juego con una propuesta sumamente ofensiva y vertical. El cuadro africano busca imponer su potencia física y dominio dinámico en las bandas.

Portero: Yahia Fofana

Defensas: Guela Doué, Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Ghislain Konan

Mediocampistas: Ibrahima Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï

Delanteros: Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomande

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Los jugadores claves a seguir en este partido

Eloy Room: El guardameta de Curazao es la máxima figura de su equipo y su rendimiento bajo los tres palos será vital. Sus intervenciones previas han demostrado que puede sostener el resultado ante rivales de gran jerarquía.

El guardameta de Curazao es la máxima figura de su equipo y su rendimiento bajo los tres palos será vital. Sus intervenciones previas han demostrado que puede sostener el resultado ante rivales de gran jerarquía. Franck Kessié: El centrocampista marfileño es el motor del equipo gracias a su capacidad de recuperación y distribución limpia. Su experiencia en el fútbol de élite le permite manejar los tiempos del partido con total autoridad.

El centrocampista marfileño es el motor del equipo gracias a su capacidad de recuperación y distribución limpia. Su experiencia en el fútbol de élite le permite manejar los tiempos del partido con total autoridad. Amad Diallo: El desequilibrante extremo derecho es la principal amenaza ofensiva en el ataque de Costa de Marfil. Su velocidad punta y regate en el uno contra uno serán claves para romper el cerrojo defensivo rival.

DATOS CLAVE