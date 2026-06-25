Dónde ver EN VIVO Curazao vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Entérate todos los detalles sobre el partido Curazao vs. Costa de Marfil del Mundial 2026. Dónde ver, mediante los canales de TV y streaming.

Las selecciones de Curazao y Costa de Marfil se enfrentan este jueves 25 de junio de 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. Este electrizante compromiso define el futuro de ambas escuadras en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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El duelo de hoy representa una oportunidad histórica para ambas naciones en el torneo. Mientras los elefantes africanos buscan asegurar su boleto a la siguiente fase, el combinado caribeño quiere firmar una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística.

Curazao vs. Costa de Marfil es uno de los partidos para hoy en el Mundial 2026. (Foto: X).

A qué hora juega Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

El pitazo inicial está programado para las 16:00 horas del este de Estados Unidos, una franja que determinará la sintonía en todo el continente. Los aficionados de México y Centroamérica deberán conectarse a partir de las 14:00 horas para seguir las acciones en vivo.

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Para los países de la región andina como Perú, Colombia y Ecuador, la transmisión oficial comenzará a las 15:00 horas. Por su parte, en el Cono Sur el balón rodará a las 17:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

Qué canales transmiten el partido de Curazao y Costa de Marfil en vivo

La cobertura televisiva para Sudamérica estará centralizada bajo la señal exclusiva de DSports, el canal deportivo de DirecTV que llevará las incidencias a los hogares de la región. En el territorio de Estados Unidos, los fanáticos contarán con las pantallas de FS1 y Fox Sports en inglés, además de las opciones en español a través de Telemundo y Universo.

Es importante destacar que en mercados clave como México y España el encuentro no contará con opciones tradicionales en señal abierta. Por esta razón, los televidentes de dichas regiones deberán recurrir directamente a los sistemas de pago digital habilitados para este certamen mundialista.

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Cómo ver Curazao vs. Costa de Marfil online por internet y streaming

El streaming online ofrece múltiples alternativas para seguir el partido desde cualquier dispositivo móvil. En Sudamérica, la aplicación DGO lidera las opciones de reproducción en vivo, complementada en determinados países por el catálogo deportivo de Paramount+ y Disney+.

México: La transmisión exclusiva por internet corre por cuenta de ViX Premium, requiriendo su suscripción activa (Pase Mundial) para acceder al juego.

Estados Unidos: Los usuarios pueden optar por las plataformas de FOX Sports App, Peacock, fuboTV y Universo NOW desde teléfonos o tabletas.

España: El compromiso del Grupo E se podrá seguir de manera íntegra a través de la aplicación de DAZN y su canal especializado DAZN Mundial.

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Alineaciones probables para el Curazao vs. Costa de Marfil

El estratega de Curazao, Dick Advocaat, buscará dar el golpe histórico alineando desde el arranque al experimentado Eloy Room bajo los tres palos. La zaga caribeña estará conformada por Brenet, Floranus, Gaari, Obispo y Fonville, dejando el medio sector para Juninho Bacuna, Livano Comenencia y Leandro Bacuna, mientras que Jürgen Locadia y Tahith Chong comandarán el ataque.

La selección de Costa de Marfil, dirigida por Emerse Fae, saltará al campo con Yahia Fofana en la portería y una línea defensiva integrada por Odilon Kossounou, Guéla Doué, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan. El equilibrio en el mediocampo recaerá en las figuras de Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Christ Inao Oulaï, para alimentar la ofensiva de peligro liderada por Amad Diallo, Yan Diomande y Ange-Yoan Bonny.

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo E antes del partido

El panorama del Grupo E mantiene a Alemania como líder absoluto y clasificado con 6 unidades tras ganar sus dos primeros encuentros con solvencia. Costa de Marfil se ubica provisionalmente en el segundo puesto con 3 puntos y una diferencia de goles en cero, igualado perfectamente en la estadística con el combinado de Ecuador.

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En el fondo de la tabla de posiciones aparece la sorprendente selección de Curazao con 1 punto sumado gracias a su heroico empate de la fecha anterior. La escuadra caribeña está obligada a ganar en Filadelfia para alcanzar las 4 unidades y soñar con avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros de la competencia.

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