Curazao vs. Costa de Marfil: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Mira dónde jugarán hoy por el Mundial 2026: Curazao vs. Costa de Marfil. Conoce todas las curiosidades, de este fabuloso escenario deportivo.

El partido entre Curazao y Costa de Marfil, correspondiente al Grupo E del Mundial 2026, se disputará en el Lincoln Financial Field. Para este torneo, debido a las estrictas regulaciones de la FIFA sobre patrocinios comerciales, el recinto será conocido oficialmente como el Estadio de Filadelfia (Philadelphia Stadium).

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A continuación, te presentamos todos los detalles, datos técnicos e historias de este imponente escenario deportivo.

Así se vio el Philadelphia Stadium en el Costa de Marfil vs Ecuador. (Foto: X).

Ficha técnica del Philadelphia Stadium

Ubicación: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Se encuentra ubicado específicamente en el South Philadelphia Sports Complex.

Inauguración: El estadio abrió sus puertas oficialmente el 3 de agosto de 2003, reemplazando al antiguo Veterans Stadium.

Costo de construcción inicial: La inversión total para su edificación fue de aproximadamente $512 millones de dólares.

Capacidad: Cuenta con un aforo de 68,324 espectadores habilitados para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

El diseño del estadio cuenta con una arquitectura vanguardista que incluye zonas de gradas descubiertas en las esquinas, permitiendo una vista espectacular del horizonte de la ciudad. Su estructura exterior tiene una estética que emula las “alas de un águila”, un homenaje directo a la identidad del equipo local de la NFL.

En el ámbito tecnológico, es catalogado como uno de los estadios más ecológicos y sostenibles de todo el planeta. El recinto opera con energía 100% limpia gracias a la instalación de más de 11,000 paneles solares y 14 microturbinas eólicas distribuidas en su estructura, generando la electricidad necesaria para abastecer todos los días de partido.

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¿Qué equipos juegan en el estadio?

El inquilino principal y dueño absoluto de la instalación son los Philadelphia Eagles, la famosa franquicia de la NFL (fútbol americano).

Asimismo, el estadio sirve como sede para los partidos locales de los Temple Owls, el equipo de fútbol americano universitario de la Universidad de Temple. Aunque no alberga a ningún club de fútbol de la MLS de forma permanente, es el recinto elegido en la región para recibir los compromisos internacionales de fútbol más importantes.

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Conciertos y eventos especiales de gran nivel

El Estadio de Filadelfia es un destino obligatorio para las giras mundiales de los artistas más grandes de la industria musical debido a su enorme capacidad y acústica.

A lo largo de sus más de dos décadas de historia, ha albergado conciertos masivos con llenos absolutos de estrellas de la talla de Taylor Swift, Bruce Springsteen, Beyoncé, Coldplay, The Rolling Stones, U2 y Kenny Chesney. Su versatilidad lo convierte en uno de los centros de entretenimiento más rentables de la costa este de los Estados Unidos.

Eventos deportivos albergados y rol en el Mundial 2026

Eventos históricos: En el ámbito del fútbol soccer, el estadio ha sido una sede fija y recurrente para la Copa Oro de la Concacaf, llegando a albergar la gran final de la edición de 2015. También fue escenario clave durante la Copa América Centenario en 2016 y recibe con frecuencia partidos amistosos de los mejores clubes de Europa. En otros deportes, es la sede tradicional del histórico clásico universitario Army-Navy Game de fútbol americano y fue el hogar del megaevento de lucha libre WrestleMania XL de la WWE en abril de 2024.

En el ámbito del fútbol soccer, el estadio ha sido una sede fija y recurrente para la Copa Oro de la Concacaf, llegando a albergar la gran final de la edición de 2015. También fue escenario clave durante la Copa América Centenario en 2016 y recibe con frecuencia partidos amistosos de los mejores clubes de Europa. En otros deportes, es la sede tradicional del histórico clásico universitario Army-Navy Game de fútbol americano y fue el hogar del megaevento de lucha libre WrestleMania XL de la WWE en abril de 2024. Rol en el Mundial 2026: El Estadio de Filadelfia tendrá un papel protagónico al albergar un total de 6 partidos a lo largo de la Copa del Mundo de la FIFA. Esto incluye varios compromisos de la fase de grupos, destacando el choque entre Curazao y Costa de Marfil, además de un crucial partido de Octavos de Final programado para el 4 de julio de 2026. Esta fecha tiene una carga histórica brutal, ya que ese mismo día se celebrará el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en la misma ciudad donde se firmó.

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DATOS CLAVE