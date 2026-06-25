Ecuador vs Alemania: dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Ecuador y Alemania se enfrentan este jueves 25 de junio por la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo decisivo que podría definir las opciones de clasificación de la ‘Tri’ en el torneo.

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El partido se disputará en el New York New Jersey Stadium, denominación oficial de la FIFA para el MetLife Stadium, uno de los escenarios más imponentes del torneo y con mayor capacidad de la Copa del Mundo.

El panorama del partido es diferente para ambas selecciones: Alemania ya aseguró su clasificación a los 16avos de final y también el primer lugar del grupo, mientras que Ecuador está obligado a sumar puntos para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente fase.

¿Dónde juega Ecuador vs Alemania?

El duelo entre Ecuador y Alemania se jugará en East Rutherford, ciudad ubicada en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, uno de los principales escenarios que alberga partidos de este Mundial 2026.

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Aunque el estadio es popularmente conocido como MetLife Stadium, durante el Mundial adopta el nombre oficial de New York New Jersey Stadium, debido a las normativas de denominación comercial establecidas por la FIFA.

La sede está ubicada a pocos kilómetros de Manhattan y forma parte de una de las áreas metropolitanas más importantes del mundo. En ese contexto, el encuentro tendrá un escenario especial, no solo por lo futbolístico, sino también por el valor simbólico de jugar en las cercanías de Nueva York.

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El MetLife Stadium, entre los recintos más grandes del torneo

El MetLife Stadium, inaugurado en 2010, es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Para el Mundial 2026, el recinto fue adaptado a los estándares de la FIFA, con ajustes en el campo de juego y otras condiciones necesarias para albergar partidos internacionales.

Se trata de un escenario moderno y de gran capacidad, habituado a grandes eventos deportivos y espectáculos masivos. Además, tendrá un rol protagónico en el torneo, al ser sede de encuentros de fase de grupos, eliminación directa e incluso la final de la Copa del Mundo.

¿De cuánto es su capacidad?

La capacidad del New York New Jersey Stadium es de aproximadamente 82.500 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes del Mundial 2026. Su aforo promete un ambiente intenso, incluso sin selección local, y es probable que Ecuador cuente con un importante respaldo en las tribunas debido a la presencia de comunidades migrantes.

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DATOS CLAVES

El New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) en East Rutherford será la sede del encuentro.

La selección de Alemania llega al partido ya clasificada y con el primer lugar del grupo asegurado.

El recinto deportivo cuenta con una capacidad aproximada de 82.500 espectadores.