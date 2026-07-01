Dónde juegan Inglaterra vs. RD Congo y en qué estadio del Mundial 2026

Por los 16avos de final la Selección de Inglaterra se enfrenta a República Democrática del Congo. Conoce en qué estadio se jugará este partidazo.

Las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan en un duelo de vida o muerte por los 16avos de final del Mundial 2026. Conoce todos los detalles sobre la espectacular y futurista sede estadounidense que albergará este emocionante encuentro.

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La máxima tensión de la ronda de eliminación directa aterriza en territorio estadounidense. Para este duelo de 16avos de final, la poderosa selección de Inglaterra medirá fuerzas ante una aguerrida República Democrática del Congo que busca seguir haciendo historia en el certamen. Semejante choque internacional no podía tener un mejor escenario que el asombroso Estadio de Atlanta (comercialmente conocido como Mercedes-Benz Stadium).

Vista por fuera del Estadio de Atlanta (Foto: Getty).

A diferencia de otros recintos más tradicionales, esta maravilla arquitectónica de la ingeniería moderna en el estado de Georgia ofrecerá un ambiente cerrado, climatizado y un lujo tecnológico que promete hacer volar la cabeza tanto de los ingleses como de los congoleños en su lucha por el boleto a octavos.

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Datos generales del Estadio de Atlanta

Ubicación: Pleno centro de la ciudad de Atlanta, Georgia (Estados Unidos).

Pleno centro de la ciudad de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Apertura: Inaugurado el 26 de agosto de 2017.

Inaugurado el 26 de agosto de 2017. Equipos Locales: Es la espectacular casa del Atlanta United FC de la MLS y de los Atlanta Falcons de la NFL.

Es la espectacular casa del Atlanta United FC de la MLS y de los Atlanta Falcons de la NFL. Capacidad: Para este Mundial 2026, la FIFA confirmó un aforo oficial de 68,239 espectadores, ajustado meticulosamente para cumplir con los estándares y zonas de prensa del torneo.

Vista por fuera del Estadio de Atlanta (Foto: Getty).

Infraestructura y diseño mundialista

El Césped: ¡Un cambio radical! Aunque habitualmente usa superficie sintética, para la Copa del Mundo se instaló césped natural de tipo Kentucky bluegrass traído directamente desde Colorado. Un sistema híbrido de última generación cuidado con un extenso sistema de luces LED de crecimiento.

¡Un cambio radical! Aunque habitualmente usa superficie sintética, para la Copa del Mundo se instaló traído directamente desde Colorado. Un sistema híbrido de última generación cuidado con un extenso sistema de luces LED de crecimiento. El Techo: Cuenta con un icónico techo retráctil en forma de diafragma o lente de cámara compuesto por ocho enormes paneles. Sin embargo, para proteger el nuevo césped natural del intenso calor del verano de Georgia, el estadio se mantendrá cerrado y con clima controlado durante todo el Mundial.

Cuenta con un icónico techo retráctil en forma de diafragma o lente de cámara compuesto por ocho enormes paneles. Sin embargo, para proteger el nuevo césped natural del intenso calor del verano de Georgia, el estadio se mantendrá cerrado y con clima controlado durante todo el Mundial. La Pantalla “Halo Board”: Olvídate de las pantallas tradicionales. El estadio posee una gigantesca estructura LED de 360 grados anillada en el borde de la abertura del techo; es la pantalla de video más grande en todo el mundo del deporte profesional.

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Lujos y zonas exclusivas

Clubes VIP a nivel de cancha: El recinto deslumbra con espacios como el Gullwing Club y el AMG Lounge, zonas premium ultra exclusivas que permiten a los asistentes ver a los jugadores salir por el túnel directamente hacia el terreno de juego.

El recinto deslumbra con espacios como el Gullwing Club y el AMG Lounge, zonas premium ultra exclusivas que permiten a los asistentes ver a los jugadores salir por el túnel directamente hacia el terreno de juego. Zonas de Hospitalidad: Sus suites de lujo y butacas tipo club cuentan con asientos acolchados, acceso a gastronomía internacional de alta gama y barras de bebidas exclusivas para la experiencia VIP de la FIFA.

Sus suites de lujo y butacas tipo club cuentan con asientos acolchados, acceso a gastronomía internacional de alta gama y barras de bebidas exclusivas para la experiencia VIP de la FIFA. Comida a precios populares: Pese a sus tremendos lujos, el estadio es famoso en EE. UU. por su política de “Fan First Pricing”, manteniendo precios históricamente bajos en sus concesiones generales de alimentos y bebidas, una tradición muy aplaudida por los hinchas.

Vista desde fuera del Estadio de Atlanta (Foto: Getty).

Curiosidades

Reglas de la FIFA: Aunque todo el planeta lo identifica como el “Mercedes-Benz Stadium”, la FIFA prohíbe estrictamente el uso de marcas comerciales durante el torneo, por lo que oficialmente se llama Atlanta Stadium en todos los boletos, gráficos y transmisiones globales de este Inglaterra vs RD Congo.

Aunque todo el planeta lo identifica como el “Mercedes-Benz Stadium”, la FIFA prohíbe estrictamente el uso de marcas comerciales durante el torneo, por lo que oficialmente se llama en todos los boletos, gráficos y transmisiones globales de este Inglaterra vs RD Congo. Estatua colosal: En la plaza exterior del inmueble te recibe la imponente estatua de un halcón de bronce con las alas desplegadas; se trata de la escultura de un ave independiente más grande del mundo.

En la plaza exterior del inmueble te recibe la imponente estatua de un halcón de bronce con las alas desplegadas; se trata de la escultura de un ave independiente más grande del mundo. Acústica atronadora: Su diseño metálico y configuración cerrada generan un estruendo monumental. Los cánticos de la ferviente fanaticada inglesa y el ritmo de los hinchas congoleños convertirán el lugar en una auténtica caldera.

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Eventos Importantes

Super Bowl LIII: Albergó el evento deportivo anual más importante de Estados Unidos en 2019.

Albergó el evento deportivo anual más importante de Estados Unidos en 2019. Santuario del “Soccer”: Ha roto constantemente los récords de mayor asistencia para un partido de liga de fútbol en Norteamérica, viendo al Atlanta United coronarse campeón de la MLS Cup ante más de 73,000 almas en 2018.

Ha roto constantemente los récords de mayor asistencia para un partido de liga de fútbol en Norteamérica, viendo al Atlanta United coronarse campeón de la MLS Cup ante más de 73,000 almas en 2018. Sede de Semifinales 2026: Además de este vibrante choque de 16avos de final, el Estadio de Atlanta tiene tal peso en la organización que fue elegido para albergar una de las dos Semifinales de esta Copa del Mundo.

Datos Claves