Marruecos vs Haití juegan HOY por el Grupo C del Mundial 2026 y ya tenemos las alineaciones oficiales del partido.

Marruecos y Haití ya confirmaron sus alineaciones titulares para el partido de HOY, miércoles 24 de junio, por la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 5:00 PM en el Estadio Atlanta y será determinante para las aspiraciones marroquíes de terminar como líderes de la serie.

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La selección dirigida por Mohamed Ouahbi llega dependiendo de sí misma para clasificar, aunque también estará atenta a lo que ocurra en el otro partido del grupo entre Brasil vs Escocia. En ese escenario, una victoria combinada con un tropiezo brasileño podría permitirle quedarse con el primer lugar.

Por ello, el técnico marroquí decidió mantener la base del equipo que ha competido durante todo el torneo. Entre las principales novedades destaca la presencia de Achraf Hakimi desde el arranque y el regreso al once titular de Sofyan Amrabat. Por otro lado, Ayyoub Bouaddi tendrá descanso para este compromiso.

Ya eliminada del Mundial 2026, Haití afrontará su último partido buscando despedirse con una actuación memorable. Por esa razón, el técnico Sébastien Migné decidió presentar una propuesta ofensiva con varios atacantes en el once inicial.

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Alineación titular de Marruecos vs Haití por el Mundial 2026 con Hakimi como capitán. (Foto: Actu Foot)

Marruecos por el triunfo ante una Haití eliminada del Mundial 2026

Con la obligación de ganar, Marruecos apuesta por su experiencia y talento ofensivo para asegurar los tres puntos y pelear por el liderato del Grupo C. Mientras Haití va por al menos un gol en la Copa del Mundo, por ello colocará sus nombres más destacados como Ruben Providence, Lenny Joseph, Wilson Isidor y Josue Casimir.

Con objetivos distintos pero con la necesidad de sumar un resultado positivo, Marruecos y Haití prometen un duelo intenso en una jornada donde también se definirá la posición final del Grupo C y los cruces rumbo a los 16avos de final del Mundial 2026.

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Alineación titular de Haití vs Marruecos por el Mundial 2026 con el portero Placide como capitán. (Foto: Actu Foot)

Alineaciones oficiales de Marruecos vs Haití por el Mundial 2026

Alineación titular de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Redouane Halhal, Anass Salah Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss; Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi.

Alineación titular de Haití: Johnny Placide; Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde; Ruben Providence, Lenny Joseph, Wilson Isidor, Josue Casimir.

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¿Qué canal pasa en directo Marruecos vs Haití EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026?

Latinoamérica : DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).

: DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming). Perú : DirecTV Sports y DGO.

: DirecTV Sports y DGO. México : ViX Premium.

: ViX Premium. España : DAZN y Movistar+.

: DAZN y Movistar+. Estados Unidos: FS1, TeleXitos, Universo y Peacock.

Datos claves

Marruecos y Haití se enfrentan hoy, miércoles 24 de junio, por el Mundial 2026.

El entrenador Mohamed Ouahbi mantendrá la base de la selección africana con Achraf Hakimi.

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