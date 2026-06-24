Mira HOY EN VIVO y GRATIS Marruecos vs Haití desde el Estadio Atlanta y por el Mundial 2026: canales en directo y streaming online.

Marruecos y Haití se enfrentan HOY, miércoles 24 de junio, por la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) desde las 5:00 PM y será clave para definir el futuro de los africanos, mientras esperan el resultado del Escocia vs. Brasil en paralelo. y simultáneo.

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La selección marroquí llega con la obligación de sumar un resultado positivo para tentar quedarse con el primer lugar del Grupo C, mientras que Haití buscará cerrar el Mundial 2026 con un triunfo, puesto que ya está eliminado. Por ello, miles de aficionados buscan conocer qué canal transmite el partido desde el Estadio Atlanta y cómo verlo en vivo por televisión o vía online streaming por internet.

Para los aficionados de Latinoamérica, la transmisión oficial del partido entre Marruecos vs Haití estará a cargo de DirecTV Sports, mientras que la alternativa online vía streaming será la plataforma DGO, disponible para celulares, tablets, computadoras y televisores inteligentes.

En México, el encuentro entre Marruecos vs Haití podrá seguirse mediante la plataforma ViX Premium. En España estará disponible a través de DAZN y Movistar+, mientras que en Estados Unidos la transmisión oficial será por FS1, TeleXitos, Universo y Peacock.

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Marruecos vs Haití juegan HOY desde las 5:00 PM en el Estadio Atlanta por el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

¿Dónde ver Marruecos vs. Haití EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026?

Latinoamérica : DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming).

: DirecTV Sports (TV) y DGO (streaming). Perú : DirecTV Sports y DGO.

: DirecTV Sports y DGO. México : ViX Premium.

: ViX Premium. España : DAZN y Movistar+.

: DAZN y Movistar+. Estados Unidos: FS1, TeleXitos, Universo y Peacock.

Es importante señalar que en Perú el encuentro no será transmitido en vivo y en directo por América Televisión ni por la plataforma online América tvGO. Asimismo, tampoco se recomienda seguir el partido online mediante enlaces no oficiales o páginas streaming como Pelota Libre, Fútbol Libre o Roja Directa.

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Con la clasificación de Marruecos como primera del Grupo C en juego, y la tensión propia de Haití por cerrar con triunfo el Mundial 2026, el partido promete emociones y goles.

Marruecos debe vencer a Haití y esperar que Brasil empate con Escocia para ser líder del Grupo C por el Mundial 2026. (Foto: Selección de Marruecos)

Marruecos vs Haití GRATIS por el Mundial 2026: Alineaciones oficiales

Alineación titular de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Redouane Halhal, Anass Salah Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss; Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi.

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Alineación titular de Haití: Johnny Placide; Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde; Ruben Providence, Lenny Joseph, Wilson Isidor, Josue Casimir.

Datos claves

Marruecos y Haití se enfrentan hoy, miércoles 24 de junio, por el Mundial 2026.

El partido por el Grupo C se disputará en el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium).

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