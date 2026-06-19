Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde ante Haití por el Grupo C del Mundial 2026

Hoy Brasil se juega la vida contra Haití en el Mundial 2026. Mira lo que pasará si gana, empata o pierde en este versus especial del Grupo C.

La selección de fútbol de Brasil afronta un partido clave en la fase de grupos del Mundial 2026. Tras su empate inicial ante Marruecos, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti necesita definir su rumbo en el Grupo C frente a Haití.

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A continuación, analizamos detalladamente el panorama y los tres escenarios posibles para la “Canarinha” según el resultado de los 90 minutos.

Si Brasil gana: Clasificación casi asegurada

Una victoria ante la escuadra caribeña llevaría a Brasil a sumar cuatro puntos en la tabla de posiciones del Grupo C. Con este resultado, el combinado sudamericano quedaría prácticamente clasificado a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Brasil busca el mejor rendimiento posible contra Haití. (Foto: X).

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En el peor de los escenarios, Brasil aseguraría el tercer lugar de la zona, ya que Haití se quedaría sin opciones de alcanzarlo. Aunque restaría esperar la comparación con los otros grupos, cabe recordar que 8 de los 12 mejores terceros avanzan a los octavos de final.

Si Brasil empata: Panorama complicado para la última fecha

Un empate ante Haití dejaría a la “Verdeamarela” con apenas dos unidades en la clasificación general. Este marcador encendería las alarmas en el cuerpo técnico y complicaría de gran manera sus aspiraciones.

El desenlace del Grupo C quedaría totalmente abierto, obligando a Brasil a jugarse la vida y definir su historia en la última jornada del torneo.

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Si Brasil pierde: Riesgo de una eliminación histórica

Una derrota hoy significaría el peor escenario posible, manteniendo a la selección brasileña con un solo punto en la competencia. Este resultado obligaría al pentacampeón del mundo a vencer a Escocia en el cierre de la fase de grupos.

De no lograr el triunfo en la fecha final, Brasil quedaría eliminado prematuramente del Mundial 2026. Un fracaso de esta magnitud marcaría una huella imborrable y negativa en la rica historia de su selección.

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¿A qué hora y dónde se juega el partido?

El decisivo encuentro entre Brasil y Haití se disputa hoy, viernes 19 de junio de 2026, en el Estadio Filadelfia de Estados Unidos. El pitazo inicial está programado para las 07:30 PM (hora local).

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