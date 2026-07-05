Alineaciones confirmadas México vs. Inglaterra por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

La tensión se puede cortar con un cuchillo. La Selección Mexicana y la Selección de Inglaterra protagonizan uno de los cruces más electrizantes de los octavos de final del Mundial 2026. Es un duelo de contrastes: la pasión y la localía azteca frente al poderío físico y el talento desbordante de la Premier League.
Los estrategas han puesto sus cartas sobre la mesa y ya tenemos las alineaciones confirmadas para esta batalla épica que paralizará a ambas naciones. A continuación, repasamos los onces iniciales y desmenuzamos cómo jugará cada equipo.
Alineaciones Confirmadas
Ambos conjuntos saltarán al terreno de juego con un esquema de 4-3-3, priorizando el equilibrio en el mediocampo y la explosividad por las bandas.
México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Cesar Montes (C), Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Jarell Quansah; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane (C), Anthony Gordon.
Análisis táctico: ¿Cómo juega México?
El “Tri” saldrá a aprovechar el impulso anímico de su gente. Típicamente, el equipo mexicano buscará presionar alto en los primeros minutos para incomodar la salida inglesa.
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- El bloque defensivo: La dupla central de Montes y Vásquez tendrá la titánica tarea de frenar a Harry Kane. Gallardo y Sánchez deberán ser muy inteligentes para desdoblar al ataque sin dejar espacios a las espaldas, pues los extremos ingleses son letales.
- El mediocampo: Erik Lira será el ancla, encargado del trabajo sucio y de morder en la recuperación. Luis Romo funcionará como el motor “box-to-box”, mientras que el joven Gilberto Mora aportará la frescura y la conexión con los delanteros.
- El ataque y las estrellas: Las transiciones rápidas serán el arma principal. Julián Quiñones y Roberto “Piojo” Alvarado buscarán desbordar y trazar diagonales para nutrir a Raúl Jiménez, el referente de área que intentará usar su físico y juego aéreo para ganar balones divididos y fijar a los centrales europeos.
Análisis táctico: ¿Cómo juega Inglaterra?
Los “Tres Leones” llegan con la chapa de candidatos y un plantel tasado en cientos de millones de euros. Su estilo se basa en la posesión de balón, ataques posicionales y un ritmo vertiginoso en el último tercio del campo.
- La defensa renovada: Pickford es la garantía en el arco. La zaga cuenta con jóvenes rápidos como Quansah y O’Reilly, escudados por la experiencia de Guehi y Konsa. Tendrán que estar muy atentos a las contras rápidas de Quiñones.
- El dueño de la medular: Declan Rice es el termómetro del equipo; si él domina el centro, Inglaterra domina el juego. Elliot Anderson aportará despliegue físico y circulación rápida.
- El poderío ofensivo y sus megaestrellas: Arriba, Inglaterra da miedo. Jude Bellingham es la figura absoluta; arrancando desde el medio, su llegada por sorpresa al área rival es indescifrable. En las bandas, el desborde y la gambeta de Bukayo Saka y Anthony Gordon buscarán romper el cerrojo por los costados. En el centro, el capitán Harry Kane no solo es un rematador implacable, sino que bajará constantemente a recibir el balón para arrastrar la marca de los centrales mexicanos y abrir espacios para sus compañeros.
Datos Claves
- Alineación 4-3-3 es el esquema táctico confirmado para México e Inglaterra.
- Harry Kane fungirá como capitán y delantero titular de la Selección Inglesa.
- Raúl Jiménez arrancará como el centro delantero titular de la Selección Mexicana.