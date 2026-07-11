Alineaciones confirmadas Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026: formaciones, ausentes y jugadores claves

El Hard Rock Stadium de Miami albergará el duelo entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

El Hard Rock Stadium de Miami recibirá el duelo entre Noruega e Inglaterra por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Ambos equipos dejaron en el camino a rivales de peso y ahora buscarán dar un nuevo paso hacia el título.

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La selección noruega, impulsada por el gran nivel de Erling Haaland, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del torneo y llega con el respaldo de muchos aficionados, que la consideran una de las favoritas para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, el combinado inglés llega con la confianza de haber superado 3-2 a México en los cuartos de final y buscará confirmar su condición de una de las selecciones más fuertes del ranking FIFA. A continuación, revisa las alineaciones para el esperado duelo entre Haaland y Kane.

Alineación confirmada de Noruega

Con este once arrancará Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Schjelderup.

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Alineación confirmada de Inglaterra

Así sale al campo de juego Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

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DATOS CLAVES

El Hard Rock Stadium de Miami recibirá el duelo entre Noruega e Inglaterra.

El delantero Erling Haaland liderará la alineación titular de la selección de Noruega.

La selección de Inglaterra llega tras superar por 3-2 a México.