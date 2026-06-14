Alineaciones confirmadas para Alemania vs Curazao por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios respecto a Eliminatorias

En breves tendremos el partido por el Mundial 2026, entre la Selección de Alemania, ante Curazao. Entérate aquí las alineaciones confirmadas.

El balón vuelve a rodar en la máxima cita del fútbol internacional con un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin. El imponente NRG Stadium de Houston se viste de gala para albergar el debut de Alemania y Curazao en el Grupo E del Mundial 2026, un choque inédito que enfrenta a una tetracampeona del mundo contra una de las grandes sorpresas caribeñas.

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Los directores técnicos ya definieron sus estrategias y las alineaciones titulares están completamente confirmadas para este trascendental partido de la primera jornada. La expectativa es máxima debido a las múltiples variantes tácticas que presentan ambos conjuntos en comparación con sus procesos clasificatorios previos.

Mientras el banquillo europeo busca consolidar un recambio generacional con piezas de refresco, el cuadro isleño salta al campo con la ilusión intacta y sus mejores armas para intentar dar el primer gran golpe del torneo.

Kimmich es el capitán de Alemania este Mundial 2026. (Foto: X).

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El XI de Alemania: Regresos históricos y caras nuevas

Julian Nagelsmann sacude el tablero con la titularidad de Manuel Neuer bajo los tres palos para custodiar el arco teutón. El experimentado guardameta aporta la cuota de jerarquía necesaria para el debut mundialista.

A diferencia del bloque defensivo utilizado en los últimos meses, el joven Nathaniel Brown toma la banda izquierda como gran novedad. En la medular, Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha asumen los hilos en lugar de los nombres habituales de la fase previa.

El peso ofensivo recaerá en el tridente creativo conformado por Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz. Arriba, Kai Havertz será la principal referencia en el área rival.

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Alineación oficial: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

El XI de Curazao: Los guerreros caribeños de Dick Advocaat

Por su parte, Dick Advocaat envía al campo una formación altamente competitiva para el debut absoluto del país en una Copa del Mundo. El arquero Eloy Room será el encargado de liderar la resistencia desde el fondo.

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En la zaga central destaca la presencia de Armando Obispo y Riechedly Bazoer, quienes ganaron el puesto tras ensayar diversos esquemas en las Eliminatorias de Concacaf. El carrilero Deveron Fonville entra para dar mayor profundidad por los costados.

La gran figura de este once es Tahith Chong, quien se asocia con Jürgen Locadia y Anthony Hansen en ataque. Este tridente promete transiciones rápidas para explotar los espacios de la defensa europea.

Alineación oficial: Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Comenencia, Bacuna, J. Bacuna; T. Chong, Locadia, Hansen.

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Curazao espera dar la sorpresa contra Alemania. (Foto: X).

Jugadores clave a seguir en el partido

El duelo táctico pasará por la capacidad de Alemania para romper el bloque bajo mediante el talento de Wirtz y Musiala. Ambas joyas son consideradas los motores del recambio generacional de la ‘Mannschaft’.

Por el lado de Curazao, el despliegue físico de los hermanos Leandro y Juninho Bacuna en el mediocampo será vital para frenar la posesión alemana. El orden en la zona de contención determinará si los caribeños logran dar la gran sorpresa de la jornada.

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