Alineaciones confirmadas para Turquía vs. Paraguay: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Tenemos el partido de Turquía vs. Paraguay por el Grupo D. Acá las alineaciones confirmadas, de este cotejo correspondiente, al Mundial 2026.

La segunda jornada del Grupo D en la Copa Mundial de la FIFA depara un enfrentamiento de pronóstico reservado en California. Ambas selecciones saltan al terreno de juego con sus mejores piezas disponibles tras debutar con el pie izquierdo en el torneo.

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Formación confirmada de Turquía

El estratega Vincenzo Montella mantiene su propuesta ofensiva con un dibujo táctico 4-2-3-1 muy dinámico. El equipo otomano busca dominar los hilos del partido desde el pitazo inicial con el siguiente once:

XI TURQUÍA: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu

Paraguay enfrenta a Turquiía por el Mundial 2026. (Foto: X).

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Formación confirmada de Paraguay

Por su parte, Gustavo Alfaro responde con un esquema 4-4-2 compacto que prioriza el equilibrio defensivo y las transiciones rápidas. La Albirroja buscará sus primeros tres puntos con esta alineación:

XI Paraguay: Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta.

Cambios de último momento y novedades en los planteles

El conjunto de Turquía presenta variantes en la zona de ataque debido a la falta de contundencia mostrada en la primera fecha. La gran noticia para los europeos es la recuperación total de Kenan Yıldız, quien va desde el arranque tras superar molestias físicas.

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En el campamento sudamericano, el cuerpo técnico tuvo que ajustar la convocatoria debido a problemas de salud de última hora. El extremo Gustavo Caballero quedó descartado por una sobrecarga muscular, mientras que Ramón Sosa tampoco estará disponible como variante.

Análisis táctico del partido

El libreto del encuentro está muy claro debido a los estilos contrapuestos de ambos entrenadores en el banquillo. Turquía asumirá el protagonismo con la tenencia del esférico, rompiendo líneas mediante el talento de Arda Güler en tres cuartos de cancha.

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Paraguay se replegará con orden en un bloque bajo para asfixiar los circuitos creativos de los mediocampistas turcos. La velocidad por las bandas de Miguel Almirón y el desequilibrio individual de Julio Enciso serán las llaves para dañar de contragolpe.

DATOS CLAVE