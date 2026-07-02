En el Estadio BC Place Vancouver este jueves 2 de julio y desde las 10:00 PM, Suiza y Argelia definen quién pasa a octavos del Mundial 2026.

Suiza y Argelia se enfrentan HOY, jueves 2 de julio, por los 16avos de final del Mundial 2026 en un partido decisivo para ambas selecciones. El encuentro se disputará desde las 10:00 PM en el Estadio BC Place Vancouver, donde solo uno seguirá con vida en la Copa del Mundo.

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La selección suiza llega con una ligera ventaja en la previa por el equilibrio de su plantel y la experiencia de sus principales figuras. El equipo dirigido por Murat Yakin buscará imponer condiciones desde el inicio para evitar sorpresas y meterse entre los 16 mejores del torneo.

Para este compromiso, Suiza tendrá como piezas clave a Rubén Vargas y Granit Xhaka, quienes fueron confirmados como titulares y serán fundamentales para sostener el funcionamiento del equipo europeo. Si ambos tienen una noche inspirada, el conjunto suizo puede potenciar sus opciones de clasificación.

Argelia, por su parte, sabe que está ante una gran oportunidad de dar un golpe importante en el Mundial 2026. El técnico Vladimir Petkovic confía en la jerarquía de Riyad Mahrez y Ramy Bensebaini para competir en una llave de eliminación directa que promete mucha intensidad.

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Suiza y Argelina definirán a un nuevo clasificado a octavos de final del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Suiza y Argelia buscan rival para los octavos de final

El duelo también tiene un condimento especial porque el ganador ya conoce el camino que tendrá en la siguiente ronda. Quien avance entre Suiza y Argelia jugará los octavos de final ante el vencedor del partido entre Colombia y Ghana.

Colombia y Ghana se enfrentarán este viernes 3 de julio desde las 8:30 PM en el Estadio Kansas City, por lo que Suiza y Argelia estarán muy atentos a esa definición. Antes, deberán resolver su propia llave en Vancouver, donde el margen de error será mínimo y cualquier detalle puede marcar la diferencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Así van quedando los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Guía completa para ver en vivo y en directo Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026

Perú: DSports, DGO y Paramount+

Argentina: DSports, DGO y Paramount+

Paraguay: GEN, Trece y SNT

Colombia: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO y Paramount+

Uruguay: DSports, DGO y Paramount+

Chile: DSports, DGO y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports, Entel y Gol

Venezuela: DSports y DGO

México: ViX Premium

Estados Unidos: FS1 y Telemundo

Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11

Costa Rica: FOX+

España: RTVE y DAZN

Alineaciones oficiales de Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026

Suiza: Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Johan Manzambi, Granit Xhaka; Breel Embolo, Dan Ndoye, Rubén Vargas.

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Argelia: Lucas Zidane; Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez.

Datos claves

Suiza y Argelia juegan este jueves 2 de julio por el Mundial 2026.

El ganador del encuentro se enfrentará al vencedor de Colombia vs. Ghana.

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