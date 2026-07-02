Dónde ver EN VIVO Suiza vs Argelia: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Ambas escuadras buscan el pase a los octavos de final del Mundial 2026. El perdedor se despedirá del torneo.

Suiza y Argelia protagonizan un decisivo enfrentamiento por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso se jugará en el BC Place Stadium, ubicado en Vancouver, Canadá, escenario con capacidad para 54.500 aficionados, y definirá al equipo que avanzará a los octavos de final del certamen.

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Antes de los cruces de eliminación directa, Suiza completó una sólida campaña en la fase de grupos. Debutó con un empate 1-1 frente a Qatar y luego encadenó dos triunfos consecutivos: goleó 4-1 a Bosnia y venció 2-1 a Canadá, resultados que le permitieron avanzar entre los mejores de su grupo.

En tanto, Argelia tuvo un recorrido más irregular. Inició con una derrota por 3-0 ante Argentina, reaccionó con una victoria 2-1 sobre Jordania y selló su clasificación tras igualar 3-3 con Austria.

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¿Dónde ver EN VIVO Suiza vs Argelia?

La transmisión del partido entre Suiza y Argelia estará disponible a través de distintas señales, dependiendo del país. Entre las opciones para seguir el encuentro en vivo se encuentran DSports, DGO, Paramount+ y DAZN, según la región y el servicio contratado.

En México, el compromiso podrá seguirse mediante VIX Premium con el Pase Mundialista. En tanto, para Argentina y otros países de América Latina, la transmisión estará a cargo de DSports, mientras que quienes prefieran verlo por internet podrán hacerlo a través de DGO, siempre que el servicio esté disponible en su región.

Por su parte, Paramount+ también ofrece cobertura del Mundial 2026 al incorporar las señales DSports, DSports 2 y DSports+ dentro de su catálogo. Esta alternativa está habilitada para suscriptores de países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, entre otros.

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¿A qué hora juega Suiza vs Argelia?

En Perú, el encuentro entre Suiza y Argelia está programado para las 22:00 horas de este jueves 2 de julio de 2026. El compromiso se disputará en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá.

A continuación, revisa los horarios del partido en los distintos países para que no te pierdas este atractivo duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

México y Costa Rica: 21:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 22:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 23:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 00:00 horas (del viernes 3)

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Posibles alineaciones de ambos equipos

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas; Breel Embolo.

Argelia: Luca Zidane; Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Farès Chaïbi; Ibrahim Maza.

DATOS CLAVES

El BC Place Stadium de Vancouver albergará el duelo mundialista entre Suiza y Argelia.

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El partido por los dieciseisavos de final comenzará a las 22:00 horas en el Perú.