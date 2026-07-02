Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Clasificó España | Cómo van quedando los octavos de final: cuadro completo del Mundial 2026

Este jueves se juegan tres partidos de 16avos de final que definen nuevos clasificados. España ya eliminó a Austria. Restan que jueguen Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia.

España eliminó a Austria y se metió en octavos de final.
© Getty ImagesEspaña eliminó a Austria y se metió en octavos de final.

El Mundial 2026 disputa una nueva jornada de dieciseisavos de final este jueves 2 de julio donde se juegan tres partidos importantes. En el primer turno, España no tuvo problemas para eliminar a Suiza en Los Ángeles. Luego, Portugal y Croacia se enfrentan con el foco estará puesto en el duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Y, por último, Suiza y Argelia cierran la jornada en Canadá.

La Selección de España hizo el trabajo en 16avos de final ante una floja Austria. El doblete de Mikel Oyarzabal y el gol de Pedro Porro le dieron el 3-0 definitivo para lograr la clasificación a octavos de final. Ahora, espera al ganador del duelo entre Portugal y Croacia.

+ Seguinos en

Cuadro completo del Mundial 2026

Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026

  • Alemania 1-1 Paraguay* (3-4 por penales)
  • Francia 3-0 Suecia
  • Sudáfrica 0-1 Canadá
  • Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)
  • Portugal vs. Croacia
  • España 3-0 Austria
  • Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina
  • Bélgica 3-2 Senegal
  • Brasil 2-1 Japón
  • Costa de Marfil 1-2 Noruega
  • México 2-0 Ecuador
  • Inglaterra 2-1 RD Congo
  • Argentina vs. Cabo Verde
  • Australia vs. Egipto
  • Suiza vs. Argelia
  • Colombia vs. Ghana

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá
  • Brasil
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Noruega
  • Francia
  • México
  • Inglaterra
  • Bélgica
  • Estados Unidos
  • España

Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica
  • Japón
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Costa de Marfil
  • Suecia
  • Ecuador
  • República Democrática del Congo
  • Senegal
  • Bosnia y Herzegovina
  • Austria

Cruces de octavos de final del Mundial 2026

  • Paraguay vs. Francia
  • Canadá vs. Países Bajos
  • Portugal/Croacia vs. España
  • Estados Unidos vs. Bélgica
  • Brasil vs. Noruega
  • México vs. Inglaterra
  • Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
  • Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana
Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones