Clasificó España | Cómo van quedando los octavos de final: cuadro completo del Mundial 2026

Este jueves se juegan tres partidos de 16avos de final que definen nuevos clasificados. España ya eliminó a Austria. Restan que jueguen Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia.

El Mundial 2026 disputa una nueva jornada de dieciseisavos de final este jueves 2 de julio donde se juegan tres partidos importantes. En el primer turno, España no tuvo problemas para eliminar a Suiza en Los Ángeles. Luego, Portugal y Croacia se enfrentan con el foco estará puesto en el duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Y, por último, Suiza y Argelia cierran la jornada en Canadá.

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La Selección de España hizo el trabajo en 16avos de final ante una floja Austria. El doblete de Mikel Oyarzabal y el gol de Pedro Porro le dieron el 3-0 definitivo para lograr la clasificación a octavos de final. Ahora, espera al ganador del duelo entre Portugal y Croacia.

Cuadro completo del Mundial 2026

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Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania 1-1 Paraguay * (3-4 por penales)

* Francia 3-0 Suecia

Sudáfrica 0-1 Canadá

Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)

Portugal vs. Croacia

España 3-0 Austria

Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina

Bélgica 3-2 Senegal

Brasil 2-1 Japón

Costa de Marfil 1-2 Noruega

México 2-0 Ecuador

Inglaterra 2-1 RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Paraguay

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

España

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Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

Alemania

Países Bajos

Costa de Marfil

Suecia

Ecuador

República Democrática del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Austria

Cruces de octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia

Canadá vs. Países Bajos

Portugal/Croacia vs. España

Estados Unidos vs. Bélgica

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto

Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana