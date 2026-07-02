Clasificó España | Cómo van quedando los octavos de final: cuadro completo del Mundial 2026

El Mundial 2026 disputa una nueva jornada de dieciseisavos de final este jueves 2 de julio donde se juegan tres partidos importantes. En el primer turno, España no tuvo problemas para eliminar a Suiza en Los Ángeles. Luego, Portugal y Croacia se enfrentan con el foco estará puesto en el duelo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Y, por último, Suiza y Argelia cierran la jornada en Canadá.
La Selección de España hizo el trabajo en 16avos de final ante una floja Austria. El doblete de Mikel Oyarzabal y el gol de Pedro Porro le dieron el 3-0 definitivo para lograr la clasificación a octavos de final. Ahora, espera al ganador del duelo entre Portugal y Croacia.
Cuadro completo del Mundial 2026
Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania 1-1 Paraguay* (3-4 por penales)
- Francia 3-0 Suecia
- Sudáfrica 0-1 Canadá
- Países Bajos 1-1 Marruecos* (2-3 por penales)
- Portugal vs. Croacia
- España 3-0 Austria
- Estados Unidos 2-0 Bosnia Herzegovina
- Bélgica 3-2 Senegal
- Brasil 2-1 Japón
- Costa de Marfil 1-2 Noruega
- México 2-0 Ecuador
- Inglaterra 2-1 RD Congo
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Ghana
Clasificados a octavos de final del Mundial 2026
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
- Noruega
- Francia
- México
- Inglaterra
- Bélgica
- Estados Unidos
- España
Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica
- Japón
- Alemania
- Países Bajos
- Costa de Marfil
- Suecia
- Ecuador
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
Cruces de octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia
- Canadá vs. Países Bajos
- Portugal/Croacia vs. España
- Estados Unidos vs. Bélgica
- Brasil vs. Noruega
- México vs. Inglaterra
- Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
- Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana