Dónde juegan Suiza vs Argelia y en qué estadio del Mundial 2026

Suiza y Argelia juegan en Canadá por un lugar en los octavos de final del Mundial. Conoce los detalles sobre el estadio en donde juegan.

Suiza y Argelia se enfrentan HOY jueves 2 de julio por el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. La sede para este duelo es Vancouver, Canadá y el estadio en donde se juega es el BC Place. Este es el sexto partido que tiene este recinto en esta Copa del Mundo.

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Esta cancha es utilizada para fútbol por ser la casa de los Vancouver Whitecaps (MLS) y los BC Lions (Canadian Football League), también recibe el torneo de Rugby Sevens. También ha sido utilizado para conciertos multitudinarios, como el de Ed Sheeran en 2023 o el de Taylor Swift. Tiene varias curiosidades en cuanto a su infraestructura y, además, es conocido por tener un museo atlético en su interior.

Partidos que albergó el BC Place en el Mundial 2026

Australia 2-0 Turquía | Grupo D | 13 de junio

Canadá 6-0 Qatar | Grupo B | 18 de junio

Nueva Zelanda 1-3 Egipto | Grupo G | 21 de junio

Suiza 2-1 Canadá | Grupo B | 24 de junio

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica | Grupo G | 26 de junio

Datos clave del BC Place de Vancouver

Ubicación: 777 Pacific Blvd, Vancouver, Columbia Británica (situado en la orilla norte de False Creek).

777 Pacific Blvd, Vancouver, Columbia Británica (situado en la orilla norte de False Creek). Inauguración: 19 de junio de 1983.

19 de junio de 1983. Costo de construcción inicial: Aproximadamente $341 millones CAD.

Aproximadamente $341 millones CAD. Capacidad:

Deportes: ~54,500 espectadores (con un sistema de lonas que permite reducir el aforo a unos 21,000 asientos para crear un ambiente más íntimo en partidos regulares).

~54,500 espectadores (con un sistema de lonas que permite reducir el aforo a unos 21,000 asientos para crear un ambiente más íntimo en partidos regulares). Conciertos y eventos especiales: Puede superar los 65,000 asistentes al utilizar la superficie del campo.

Puede superar los 65,000 asistentes al utilizar la superficie del campo. Mundial 2026: La capacidad oficial neta rondará entre los 48,000 y 54,000 asientos, dependiendo de las exigencias de configuración y seguridad de la FIFA.

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Con solo unos pocos equipos en pie, la atención se centra ahora en las apuestas al ganador para determinar quién se coronará campeón en esta edición.

Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

Techo Retráctil: Cuando se inauguró, el BC Place tenía el techo domo soportado por aire más grande del mundo. Tras una renovación estructural masiva entre 2010 y 2011 (que costó más de $560 millones CAD), se instaló un techo retráctil de tela sostenido por cables , que es actualmente el más grande de su tipo a nivel mundial. Al abrirse, deja al descubierto más de 7,500 metros cuadrados de cielo.

Cuando se inauguró, el BC Place tenía el techo domo soportado por aire más grande del mundo. Tras una renovación estructural masiva entre 2010 y 2011 (que costó más de $560 millones CAD), se instaló un , que es actualmente el más grande de su tipo a nivel mundial. Al abrirse, deja al descubierto más de 7,500 metros cuadrados de cielo. “Northern Lights Display”: La fachada exterior, de 36 pies de altura (casi 11 metros), está revestida con miles de luces LED energéticamente eficientes. Puede cambiar de color y reproducir animaciones que iluminan el horizonte nocturno de la ciudad.

La fachada exterior, de 36 pies de altura (casi 11 metros), está revestida con miles de luces LED energéticamente eficientes. Puede cambiar de color y reproducir animaciones que iluminan el horizonte nocturno de la ciudad. Pantallas y Conectividad: Suspendida justo en el centro del campo se encuentra la segunda pantalla de video HD de cuatro caras más grande de Norteamérica. Además, el recinto cuenta con más de 1,100 pantallas digitales secundarias y 800 puntos de acceso WiFi.

¿Qué equipos juegan en el BC Place?

Vancouver Whitecaps FC: el equipo representativo de la ciudad en la Major League Soccer (MLS) juega como local aquí desde 2011.

el equipo representativo de la ciudad en la Major League Soccer (MLS) juega como local aquí desde 2011. BC Lions: la histórica franquicia de la Canadian Football League (CFL) llama al BC Place su casa desde el año de su inauguración en 1983.

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¿Qué eventos deportivos albergó el estadio de Vancouver?

Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010: fue el escenario principal para las fastuosas ceremonias de apertura y clausura.

fue el escenario principal para las fastuosas ceremonias de apertura y clausura. Mundial Femenino de la FIFA 2015: albergó nueve encuentros del torneo, destacando la Gran Final en la que Estados Unidos venció a Japón.

albergó nueve encuentros del torneo, destacando la Gran Final en la que Estados Unidos venció a Japón. Copa Mundial de la FIFA 2026: es una de las dos sedes canadienses (junto con Toronto). Recibe un total de siete partidos, de los cuales cinco son de la fase de grupos (incluyendo compromisos de la selección de Canadá) y dos encuentros de eliminación directa (uno de los dieciseisavos de final y otro de octavos de Final).

DATOS CLAVE