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Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026 MAÑANA jueves 2 de julio: programación, horarios y dónde ver por TV y streaming online

Este jueves se disputan tres partidos por los 16avos de final del Mundial 2026. Así, se conocerán otros tres clasificados a octavos de final. Los detalles para los partidos.

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, figura de Portugal.

El Mundial 2026 continúa su actividad de dieciseisavos de final este jueves 2 de julio. La programación da cuenta de tres partidos para este día, con la participación de algunas selecciones candidatas al título. A su vez, dos partidos se juegan en Canadá, mientras que el restante en Los Ángeles.

El primer partido de este jueves, precisamente, se disputa en el SoFi Stadium. España se enfrenta a la dura Austria por un lugar en octavos de final. Luego de la sufrida victoria ante Uruguay, ‘La Roja’ va ante otra selección UEFA para llegar a la instancia de las 16 mejores selecciones.

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Luego de ese partido, sale al campo Cristiano Ronaldo en Toronto. Es que Portugal viaja al BMO Field para enfrentar a la Croacia de Luka Modric. Será un duelo emotivo en donde una de estas dos figuras dirá adiós a su selección.

Para el final de la jornada de jueves, se juega un interesante partido en el BC Place de Vancouver. Argelia, que estuvo cerca de eliminar a Austria de la Copa del Mundo en fase de grupos, se enfrenta a Suiza, que ya supo sorprender en Canadá al vencer a la selección local para lograr el primer lugar de su grupo.

PARTIDOS PARA ESTE JUEVES 2 DE JULIO EN EL MUNDIAL 2026: HORARIO, TV Y STREAMING

España vs. Austria

Sofi Stadium, Inglewood, Los Ángeles (Estados Unidos)

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  • 🇵🇪 Perú: 14:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇦🇷 Argentina: 16:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇵🇾 Paraguay: 16:00 horas por GEN, Trece y SNT
  • 🇨🇴 Colombia: 14:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+
  • 🇪🇨 Ecuador: 14:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+
  • 🇺🇾 Uruguay: 16:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇨🇱 Chile: 15:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+
  • 🇧🇴 Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
  • 🇻🇪 Venezuela: 15:00 horas por DSports, DGO y Televen
  • 🇲🇽 México: 13:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
  • 🇺🇸 Estados Unidos: 3:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
  • 🇬🇹 Guatemala: 13:00 horas por Tigo Sports
  • 🇨🇷 Costa Rica: 13:00 horas por FOX+
  • 🇪🇸 España: 21:00 horas por RTVE y DAZN

Portugal vs. Croacia

BMO Field, Toronto, Ontario (Canadá)

  • 🇵🇪 Perú: 18:00 horas por DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
  • 🇦🇷 Argentina: 20:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports, Telefe y Paramount+
  • 🇵🇾 Paraguay: 20:00 horas por GEN, Trece y SNT
  • 🇨🇴 Colombia: 18:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+
  • 🇪🇨 Ecuador: 18:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+
  • 🇺🇾 Uruguay: 20:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇨🇱 Chile: 19:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+
  • 🇧🇴 Bolivia: 19:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
  • 🇻🇪 Venezuela: 19:00 horas por DSports, DGO, Televen y YouTube
  • 🇲🇽 México: 17:00 horas por ViX Premium
  • 🇺🇸 Estados Unidos: 7:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
  • 🇬🇹 Guatemala: 17:00 horas por Tigo Sports
  • 🇨🇷 Costa Rica: 17:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7
  • 🇪🇸 España: 01:00 horas (del día siguiente) por RTVE y DAZN

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

Suiza vs. Argelia

BC Place, Vancouver, Vancouver (Canadá)

  • 🇵🇪 Perú: 22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇦🇷 Argentina: 00:00 horas (del viernes 3) por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇵🇾 Paraguay: 00:00 horas (del viernes 3) por GEN, Trece y SNT
  • 🇨🇴 Colombia: 22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇪🇨 Ecuador: 22:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇺🇾 Uruguay: 00:00 horas (del viernes 3) por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇨🇱 Chile: 23:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇧🇴 Bolivia: 23:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol
  • 🇻🇪 Venezuela: 23:00 horas por DSports y DGO
  • 🇲🇽 México: 21:00 horas por ViX Premium
  • 🇺🇸 Estados Unidos: 11:00 PM (ET) por FS1 y Telemundo
  • 🇬🇹 Guatemala: 21:00 horas por Tigo Sports, FOX y Canal 11
  • 🇨🇷 Costa Rica: 21:00 horas por FOX+
  • 🇪🇸 España: 05:00 horas (del viernes 3) por RTVE y DAZN

DATOS CLAVE

  • España vs. Austria: partido el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium.
  • Cristiano Ronaldo: juega con Portugal frente a Croacia en el BMO Field.
  • Suiza vs. Argelia: disputan el último encuentro en el BC Place de Vancouver.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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