Así va la tabla de goleadores de Mundial 2026 tras el gol de Cristiano Ronaldo en 16avos de final

El Mundial 2026 sigue premiando el gol y Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland están a la cabeza: entérate del ranking completo.

La tabla de goleadores del Mundial 2026 está más apretada que nunca cuando falta muy poco para que termine la fase de 16avos de final. La lucha por ser el máximo anotador de la Copa del Mundo mantiene a varias figuras internacionales separadas por apenas uno o dos goles.

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Por ahora, el primer lugar está compartido por Kylian Mbappé y Lionel Messi, ambos con 6 goles en el torneo. Los dos delanteros lideran una clasificación que todavía puede cambiar mucho conforme avance la etapa de eliminación directa.

Un escalón más abajo aparecen Erling Haaland y Harry Kane, quienes suman 5 tantos y se mantienen al acecho de los líderes. Tanto el noruego como el inglés siguen con opciones claras de escalar a la cima si logran marcar en los próximos partidos.

La pelea también incluye a otros nombres importantes del Mundial 2026, ya que Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Vinícius Júnior e Ismaila Sarr registran 4 goles y todavía están muy cerca de meterse de lleno en la lucha por el primer puesto.

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Kylian Mbappé lleva en total 18 goles con Francia en la historia de los Mundiales. (Foto: FIFA)

Tabla actualizada de goleadores del Mundial 2026

Con 6 goles aparecen Kylian Mbappé y Lionel Messi como líderes de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Luego se ubican Erling Haaland y Harry Kane con 5 tantos, mientras que Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Vinícius Júnior e Ismaila Sarr completan el grupo perseguidor con 4 anotaciones.

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Ahora, la atención estará puesta en los octavos de final, donde los delanteros que sigan en carrera tendrán la oportunidad de inflar sus estadísticas y mover nuevamente la clasificación. Con varios candidatos todavía vivos, la pelea por terminar como máximo goleador del Mundial 2026 promete resolverse en las rondas decisivas.

¡APARECIÓ EL BICHO! Cristiano Ronaldo cambió penal por gol y anotó el 1-1 de Portugal ante Croacia.



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¿Quién fue el goleador del Mundial Rusia 2018?

El goleador del Mundial Rusia 2018 fue Harry Kane con 6 goles y se llevó la Bota de Oro.

¿Quién fue el goleador del Mundial Qatar 2022?

El goleador del Mundial Qatar 2022 fue Kylian Mbappé con 8 goles y se llevó la Bota de Oro del torneo.

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Datos claves

Mbappé y Messi tienen 8 goles en lo que va del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo anotó de penal el 1-1 entre Portugal vs. Croacia.

Kylian Mbappé fue Bota de Oro en Qatar 2022 con 8 goles.