Alineaciones confirmadas Suiza vs Bosnia: jugadores clave y formación táctica

Ambos equipos buscarán sumar de a tres en lo que será su segunda aparición en el certamen internacional. Conoce cómo saldrán al campo.

Suiza y Bosnia y Herzegovina protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la jornada en el Grupo B del Mundial 2026. El conjunto helvético, dirigido por Murat Yakin, buscará imponerse ante el cuadro bosnio comandado por Sergej Barbarez en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar de ronda.

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El partido se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, escenario donde ambas selecciones intentarán conseguir su primera victoria en la presente edición de la Copa del Mundo.

Alineación confirmada de Suiza

Así saldrá al campo de juego Suiza: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Rieder.

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Alineación confirmada de Bosnia y Herzegovina

Con este once, Bosnia arrancará acciones frente a Suiza: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Sunjic, Memic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Bosnia y Herzegovina inició su camino en el Mundial 2026 con un valioso empate frente a Canadá, uno de los países anfitriones del torneo. Ese resultado le permitió sumar su primer punto y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la fase eliminatoria.

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Aunque Suiza partía como favorita en el Grupo B, el empate conseguido ante Qatar en la primera jornada dejó algunas interrogantes sobre su rendimiento. Ahora, el conjunto helvético intentará despejar esas dudas frente a Bosnia y Herzegovina, en un partido donde una victoria podría darle mayor tranquilidad de cara a su último compromiso de la fase de grupos ante Canadá.

DATOS CLAVES

El SoFi Stadium de Los Ángeles albergará el partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina.

El director técnico Murat Yakin dirige a Suiza y Sergej Barbarez comanda a Bosnia.

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