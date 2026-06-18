Dónde ver EN VIVO Suiza vs Bosnia y Herzegovina: canales de TV y streaming online del Mundial 2026

Sigue el duelo entre ambos equipos por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa horarios, alineaciones y dónde ver este partido del Grupo B.

El encuentro entre Suiza y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la segunda fecha del Mundial 2026, se disputará hoy, jueves 18 de junio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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El compromiso arrancará a las 14:00 horas de Perú y podrá verse en vivo por las señales de América TV y DSports. Además, podrás seguir todas las incidencias y el desarrollo del partido a través de la cobertura online de la jornada.

¿Dónde ver EN VIVO Suiza vs Bosnia y Herzegovina?

En nuestro país, el compromiso será transmitido en vivo por las señales de América TV y DSports, que llevarán todas las incidencias de este duelo del Mundial 2026.

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de DGO y América tvGO, las plataformas de streaming que transmitirán en vivo todas las incidencias del duelo.

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Argentina: DSports y Telefe

Bolivia: Entel TV y Tigo Sports

Brasil: CazéTV, SporTV y Globo

Chile: DSports y Chilevisión

Colombia: DSports, RNC y Caracol TV

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports y Teleamazonas

México: ViX

Paraguay: Unicanal

Uruguay: DSports y AUF TV

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

¿Cómo llegan ambos equipos?

Suiza afronta este partido con la misión de volver a la senda del triunfo luego de ceder puntos en su estreno frente a Qatar, en un encuentro que tenía encaminado. Para este nuevo desafío, las esperanzas ofensivas vuelven a estar puestas en Breel Embolo, quien ya dejó su huella en el Mundial 2026 al marcar su primer gol en la competición desde los doce pasos.

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Por el lado de Bosnia y Herzegovina, el panorama es alentador tras sumar un punto en su estreno mundialista. En apenas su segunda participación en una Copa del Mundo, el conjunto bosnio igualó 1-1 frente a Canadá y llega a este compromiso con la ilusión intacta de pelear por un lugar en la siguiente fase. Una de las figuras de aquel encuentro fue Jovo Lukić, quien anotó el tanto que permitió rescatar el empate.

Posibles alineaciones de ambos equipos

Suiza : Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Aebischer, Sow, Xhaka, Rodríguez; Vargas, Embolo, Okafor.

: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Aebischer, Sow, Xhaka, Rodríguez; Vargas, Embolo, Okafor. Bosnia: Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar, Jovo Lukic.

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DATOS CLAVES

Suiza y Bosnia y Herzegovina juegan hoy, jueves 18 de junio, en el Mundial 2026.

El delantero Breel Embolo liderará el ataque de Suiza tras anotar en la primera fecha.

La transmisión del partido en Perú estará a cargo de América TV y DSports.