Así fueron los festejos alrededor del mundo del triunfo de Argentina ante Inglaterra

Argentina le dio vuelta el partido ante Inglaterra y se metió en la final. Hubo festejos no sólo argentinos, sino también desde otras latitudes.

Argentina logró un triunfo épico en la semifinal del Mundial 2026 para vencer a Inglaterra. De esta forma, llegó a la final del certamen, lo que desató festejos no sólo en su país sino alrededor de todo el mundo: en México, Bangladesh, Escocia, Perú, entre otras partes del mundo.

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La ‘Albiceleste’ dio vuelta un partido increíble. Lo perdía 1-0 por el gol de Anthony Gordon. Sin embargo, se metió atrás y el combinado sudamericano pudo remontar gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Por esta victoria, hubo festejos en diversas partes del mundo. Por supuesto, los primeros han sido los argentinos en el Mercedes-Benz Stadium. A esto, hay que sumar las celebraciones en el propio país.

Pero, lo sorprendente es que hubo también delirio en otros países. La rivalidad con Inglaterra generó que haya alegrías en países como Escocia o Gales. A esto, se suman otras personas festejando en lugares como Perú, México, Israel o Bangladesh, entre otros.

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"EL QUE NO SALTA, ES UN INGLÉS"



LA SCALONETA CANTÓ CON TODO JUNTO A LA HINCHADA ARGENTINA EN ATLANTA



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Argentina está en la final de la Copa del Mundo y así se celebra en el Buenos Aires Fan Fest. pic.twitter.com/t5Pd9AX5zW — Buenos Aires Ciudad (@gcba) July 15, 2026

🔴 #URGENTE | ARGENTINA FINALISTA



Miles de almas al Obelisco de Buenos Aires para las celebraciones históricas después del triunfo ante Inglaterra. pic.twitter.com/JPCAy74SSZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026

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Los festejos en Tel Aviv. Vamos Argentina, vos ya sos campeón del mundo! 🇦🇷💪👑🇦🇷⚽️🫡🇦🇷 pic.twitter.com/P1RY6gjFk9 — Roni Goldberg 🇮🇱🇦🇷🏳️‍🌈 (@RoniGoldberg9) July 15, 2026

Vamos Argentina!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🩵🤍🩵🤍🩵🤍🩵🤍🩵

Semifinalistas carajo!!!

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Internacionales ||AFICIÓN ARGENTINA DESATA LA EUFORIA EN EL FAN FEST DE MÉXICO TRAS EL PASE A LA FINAL 🇦🇷🏆



La emoción se apoderó del Fan Fest de México cuando aficionados de Argentina celebraron con euforia el segundo gol de la Albiceleste, anotación que aseguró su… pic.twitter.com/sT7pzMd0J9 — InfoMundo (@NotiInfoMundo) July 15, 2026

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🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇦🇷 FESTEJOS EN CARDIFF POR LA VICTORIA DE ARGENTINA pic.twitter.com/gWkP58IfpU — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 15, 2026

Cuadro completo del Mundial 2026