Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Así fueron los festejos alrededor del mundo del triunfo de Argentina ante Inglaterra

Argentina le dio vuelta el partido ante Inglaterra y se metió en la final. Hubo festejos no sólo argentinos, sino también desde otras latitudes.

Lionel Messi y una alegría inmensa por la victoria de Argentina.
© Getty ImagesLionel Messi y una alegría inmensa por la victoria de Argentina.

Argentina logró un triunfo épico en la semifinal del Mundial 2026 para vencer a Inglaterra. De esta forma, llegó a la final del certamen, lo que desató festejos no sólo en su país sino alrededor de todo el mundo: en México, Bangladesh, Escocia, Perú, entre otras partes del mundo.

La ‘Albiceleste’ dio vuelta un partido increíble. Lo perdía 1-0 por el gol de Anthony Gordon. Sin embargo, se metió atrás y el combinado sudamericano pudo remontar gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

+ Seguinos en

Por esta victoria, hubo festejos en diversas partes del mundo. Por supuesto, los primeros han sido los argentinos en el Mercedes-Benz Stadium. A esto, hay que sumar las celebraciones en el propio país.

Pero, lo sorprendente es que hubo también delirio en otros países. La rivalidad con Inglaterra generó que haya alegrías en países como Escocia o Gales. A esto, se suman otras personas festejando en lugares como Perú, México, Israel o Bangladesh, entre otros.

Cuadro completo del Mundial 2026

Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones