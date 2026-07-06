Así quedan los cruces de cuartos de final y el cuadro completo del Mundial 2026

Se terminó la carrera internacional de Cristiano Ronaldo tras el triunfo de España para avanzar a cuartos de final. La jornada se completa con Estados Unidos vs Bélgica en Seattle.

El Mundial 2026 define sus últimos clasificados a cuartos de final. Este lunes 6 de julio se juega la penúltima jornada de octavos de final donde dos partidos definen dos nuevos lugares. España lo ganó sobre el final ante Portugal y Cristiano Ronaldo se despide de la Copa del Mundo. En tanto, resta el duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

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España y Portugal protagonizaron un partido muy tenso en Dallas, donde el gol tuvo que esperar al tiempo de descuento final. Una gran jugada colectiva por dentro terminó con el gol de Mikel Merino al minuto 91 para el 1-0 definitivo. Así, ‘La Roja’ pasó y CR7 le pone punto final a su carrera internacional con los lusos.

Después de este partido, en Seattle, Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en un duelo con polémica en la previa. Es que Folarin Balogun está a disposición, luego de que la FIFA perdonó su expulsión ante Bosnia y Herzegovina. El escándalo surge luego de un reclamo del mismísimo Donald Trump.

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Resultados de octavos de final del Mundial 2026

Paraguay 0-1 Francia

Canadá 0-3 Marruecos

Portugal 0-1 España

Estados Unidos vs. Bélgica

Brasil 1-2 Noruega

México 2-3 Inglaterra

Argentina vs. Egipto

Suiza vs. Colombia

Cuadro completo del Mundial 2026

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Así quedan los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs Marruecos

España vs Estados Unidos/Bélgica