Se fue Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo ya habló sobre el nuevo DT de Portugal

Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial 2026, pero tu sus primeras palabras sobre el nuevo DT de la Selección de Portugal.

La Selección de Portugal pese a tener una constelación de estrellas no pudo frente a la Selección de España en el Mundial 2026. Esto trajo la decisión de la salida de Roberto Martínez del banquillo ‘luso’. Ahora se habla del nuevo entrenador y ‘CR7’ fue uno de los primeros en hablar sobre él.

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Como era de esperar, Cristiano Ronaldo fue consultado por la prensa con respecto al nuevo entrenador que llegará a la Selección de Portugal. Pero el atacante fue bastante recto a la hora de comentar sobre el tema, manifestando que por ahora no se sabe nada del tema y que ya verán en su momento.

“Esta decisión no es mía; es una decisión que será tomada por nuestro presidente. En este momento, no es el momento adecuado para hablar de quién vendrá después”, fueron las palabras de ‘CR7’ con respecto al nuevo entrenador.

Cristiano Ronaldo junto a Roberto Martínez (Foto: Getty).

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¿Quién será el nuevo DT de Portugal?

Uno de los nombres que ha comenzado a sonar es el de Jorge Jesus. El exentrenador del Al Nassr encabeza la lista de posibles DT que puedan llegar a Portugal. El Director Técnico de 71 años de edad nunca ha tomado las riendas de ninguna selección hasta el momento. Por lo que sería algo nuevo para su carrera.

Por otro lado, ha tenido una exitosa y larga carrera en los últimos años. Dirigiendo a diferentes equipos como Flamengo, Al Hilal, Benfica, Fenerbahce, Sporting Club, entre otros.

Jorge Jesus en el Al Nassr (Foto: Getty).

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Roberto Martínez y sus números en Portugal

Llegó a Portugal el 09 de enero del 2023, consiguiendo salir campeón de la UEFA Nations League. En la que justamente logró vencer a España, en aquella oportunidad fue por la tanda de penales.

En cuanto a sus números fueron 46 los partidos que dirigió, ganó 32, empató 6 y tan solo perdió 7. Su equipo logró hacer 121 goles y le marcaron 44 en contra. En total fueron 102 puntos los que hizo, con un promedio de 2,27.

Datos Claves

Roberto Martínez dejó de ser el entrenador de Portugal tras la eliminación del Mundial 2026.

dejó de ser el entrenador de Portugal tras la eliminación del Mundial 2026. Jorge Jesus , director técnico de 71 años, suena como candidato para dirigir a Portugal.

, director técnico de 71 años, suena como candidato para dirigir a Portugal. Cristiano Ronaldo declaró que la decisión sobre el nuevo DT corresponde al presidente de la federación.