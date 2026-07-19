Así reaccionó IShowSpeed al título de España y dedica mensaje a Messi: “Se siente bien ser fan de Ronaldo”

El Mundial 2026 llegó a su final y el streamer IShowSpeed festejó la derrota de Argentina desde la tribuna.

El Mundial 2026 llegó a su final con la victoria de España ante Argentina en un partido bastante intenso, terminando por decidirse en el tiempo extra. Desde la tribuna IShowSpeed no dejó de demostrar su felicidad tras la derrota de la ‘albiceleste’.

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El streamer tras el triunfo por 1-0 de la ‘Roja’ no dejó atrás su fanatismo por Cristiano Ronaldo soltando la frase: “Se siente bien ser fan de Ronaldo”. Mientras de fondo se veía como los jugadores ibéricos celebrar su segundo campeonato.

Así fue el festejo de IShowSpeed:

🚨| BREAKING: SPEED TALKS ABOUT HOW IT FEELS TO BE A RONALDO FAN AFTER ARGENTINA LOST TO SPAIN IN THE WORLD CUP FINAL



“FEELS GOOD TO BE A RONALDO FAN” 😭🐐 pic.twitter.com/j6NN7dUM1b — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

Speed en la ceremonia de clausura

Por otro lado, hay que mencionar que el influencer formó parte de la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Estuvo en el campo cantando su canción “Champions”, que había hecho para su canal de Youtube y que terminó siendo tomado en cuenta para este cierre.

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🚨| BREAKING: Speed's full performance of his World Cup song "Champions" at the FIFA World Cup Final closing ceremony 🐐💫pic.twitter.com/yXbg1C2hsZ — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

Speed eligió al que debería ganar el balón de oro

Por otro lado, uno de los temas que se habla mucho es sobre quién merece ganar el balón de oro este año. Todo apuntaba a que Lionel Messi sería el que se lo lleve si conseguía alcanzar salir campeón. Pero tras la derrota de Argentina queda relegado de ese lugar.

Mientras tanto, para Speed el que debería ser considerado para ganar el balón de oro no es otro que Lamine Yamal. El streamer lo ve como un duro candidato para que pueda ser el ganador de este galardón a final de año.

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🚨| BREAKING: Speed thinks Lamine Yamal deserves to win the Ballon d’Or after winning the 2026 World Cup 👀🏆 pic.twitter.com/TDmdU2UWwv — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026

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