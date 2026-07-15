Lionel Messi a la final del Mundial 2026: los memes que dejaron el triunfo de Argentina vs. Inglaterra

La clasificación de Lionel Messi con Argentina a la final. Se vivieron de una manera diferente en los memes. Tras el triunfo ante Inglaterra.

La Selección Argentina volvió a hacer historia y selló su clasificación a la gran final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra. El equipo liderado por Lionel Messi supo sufrir, remontar el encuentro y desatar la locura de todos sus fanáticos.

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Como ya es una costumbre en este tipo de partidos trascendentales, las redes sociales jugaron su propio campeonato. Una impresionante ola de memes inundó las plataformas digitales a los pocos minutos del pitazo final.

El ingenio popular, la clásica rivalidad deportiva y la emoción por ver a Messi en una nueva final fueron los grandes protagonistas de la jornada virtual.

Lionel Messi tenía 20 años y Lamine Yamal era apenas un bebé. (Foto: X).

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El show de Speed: de la euforia al sufrimiento absoluto

El famoso streamer estadounidense IShowSpeed fue uno de los grandes protagonistas de las redes durante y después del partido. Conocido por su fanatismo extremo y sus divertidas reacciones en vivo, el influencer vivió una auténtica pesadilla con la remontada argentina.

Su transmisión en directo se convirtió en un festival de gritos, lamentos y momentos de pura incredulidad a medida que caían los goles de la albiceleste. El contraste entre su festejo inicial y su rostro desencajado al final del partido no tardó en volverse viral.

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Los internautas no perdonaron y transformaron sus gestos de desesperación en las plantillas de memes más compartidas de la noche. La caída del streamer ante el triunfo de Messi fue, sin duda, uno de los momentos más comentados de la jornada.

El folclore y la eterna rivalidad en las redes

El cruce entre argentinos e ingleses siempre genera una expectativa enorme dentro y fuera de la cancha. En esta ocasión, los usuarios de internet apelaron a la ironía y al humor para palpitar cada minuto del vibrante encuentro.

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Las bromas sobre la clásica “hora del té” frente a la tradicional cultura rioplatense lideraron las tendencias globales. Los creadores de siempre no tardaron en armar ingeniosas imágenes comparando ambos estilos de vida.

La tensión del partido se transformó rápidamente en risas y festejos digitales que se compartieron miles de veces en X, Instagram y TikTok.

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Los momentos del partido que se hicieron virales

El desarrollo del juego ofreció muchísima tela para cortar y los creadores de contenido no dejaron pasar un solo detalle. Desde las jugadas más polémicas hasta los festejos de los goles tuvieron su propia versión humorística.

El sufrimiento inicial: Los memes de nerviosismo dominaron la primera mitad del partido cuando el marcador no favorecía a la albiceleste.

Los memes de nerviosismo dominaron la primera mitad del partido cuando el marcador no favorecía a la albiceleste. La remontada heroica: El desahogo de los goles argentinos provocó una catarata de imágenes de celebración y desahogo absoluto en todas las plataformas.

El desahogo de los goles argentinos provocó una catarata de imágenes de celebración y desahogo absoluto en todas las plataformas. Messi en una nueva final: Las publicaciones más emotivas y divertidas se centraron en la figura del capitán, quien buscará coronar su brillante carrera una vez más.

Joder, todo equipo con el que ha ido Speed ha terminado perdiendo



Espero que le aflore el sentimiento argentino de aquí al domingo o estaremos gafadísimospic.twitter.com/v49CTwi4z3 — Madrid Sports (@MadridSports_) July 15, 2026

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Tuchel entrando al camerino de la Argentina.

pic.twitter.com/6GOIlp53YQ — Charles Dávila™ (@CharlesGyborin) July 15, 2026

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