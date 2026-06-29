Brasil en octavos de final del Mundial 2026: ¿Contra quién juega, dónde y cuándo?

Brasil eliminó a Japón y avanzó a octavos del Mundial 2026. Conoce su próximo rival, la fecha y el estadio del partido.

Brasil ya hizo su trabajo en el Mundial 2026 al superar a Japón en los dieciseisavos de final, en un partido que dejó fuera a la selección asiática de la competencia. Con este resultado, el conjunto sudamericano aseguró su presencia en los octavos de final y sigue en carrera en el torneo.

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Ahora, la ‘Canarinha’ se alista para un nuevo desafío de máxima exigencia en la siguiente ronda, donde tendrá enfrente a un rival europeo o africano. Conoce quién será su próximo oponente.

¿Contra quién jugará Brasil en octavos de final?

Tras eliminar a Japón, Brasil se enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

Ambas selecciones llegan con argumentos sólidos al cruce previo, por lo que el combinado brasileño deberá prepararse para un partido de alto nivel sin importar el desenlace de esa llave.

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¿Cuándo y dónde se jugará el partido?

El encuentro de octavos de final del Mundial 2026 está programado de forma tentativa para este domingo 5 de julio de 2026.

El escenario será el MetLife Stadium, también conocido como el New York Stadium, una de las sedes más importantes del certamen y que albergará varios partidos decisivos en la fase de eliminación directa.

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DATOS CLAVES

La selección de Brasil clasificó a octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Japón.

El combinado brasileño enfrentará en octavos al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

El partido de octavos de final se disputará este domingo 5 de julio de 2026.