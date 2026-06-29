Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde contra Japón en 16avos de final del Mundial 2026

Brasil tiene un duro duelo por 16avos de final en el Mundial 2026. Enfrenta a Japón en Houston. Mira el panorama de la 'Verdeamarela' para este partido.

Brasil y Japón disputan hoy lunes 29 de junio su partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentan en el NRG Stadium de Houston desde las 12:00 horas local (misma hora en Lima, Perú). En juego está un lugar en los octavos de final del certamen.

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La Selección de Brasil clasificó a estos 16avos de final del Mundial 2026 tras terminar en el primer lugar del Grupo C con 7 puntos. El combinado de Japón, por su parte, fue segundo lugar en el Grupo F con 5 unidades. Ambos seleccionados, por lo tanto, llegan invictos al duelo.

¿Qué pasa si Brasil le gana a Japón?

Si Brasil le gana a Japón, sin importar la diferencia de goles, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026. De esta manera, esperará por el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega para conocer a su rival en la instancia de los 16 mejores.

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¿Qué pasa si Brasil empata ante Japón?

Si Brasil empata ante Japón, el partido va a la prórroga. Por lo tanto, se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno como tiempo suplementario para definir a un ganador. Si persiste la igualdad, habrá definición por penales donde deberá definirse al vencedor.

¿Qué pasa si Brasil pierde contra Japón?

Si Brasil pierde contra Japón, quedará eliminado del Mundial 2026 y consumará un nuevo fracaso mundialista. Al ser un mano a mano definitorio, en este tipo de partidos, el perdedor debe volverse a casa.

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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Alineaciones confirmadas para Brasil vs Japón

BRASIL

Alisson Becker

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimarães

Lucas Paquetá

Rayan

Vinícius Júnior

Matheus Cunha

DT: Carlo Ancelotti

JAPÓN

Zion Suzuki

Takehiro Tomiyazu

Shogo Taniguchi

Hiroki Ito

Ritsu Dōan

Kaishu Sano

Daichi Kamada

Keito Nakamura

Junya Ito

Daizen Maeda

Ayase Ueda

DT: Hajime Moriyasu

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs Japón?

🇵🇪 Perú: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ 🇦🇷 Argentina: 14:00 horas por DSports, DGO, Telefe, Disney+ y Paramount+

14:00 horas por DSports, DGO, Telefe, Disney+ y Paramount+ 🇵🇾 Paraguay: 14:00 horas por Unicanal

14:00 horas por Unicanal 🇨🇴 Colombia: 12:00 horas por DSports, DGO, RCN, Disney+ y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO, RCN, Disney+ y Paramount+ 🇪🇨 Ecuador: 12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ 🇺🇾 Uruguay: 14:00 horas por DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+

14:00 horas por DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+ 🇨🇱 Chile: 13:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión, Disney+ y Paramount+

13:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión, Disney+ y Paramount+ 🇧🇴 Bolivia: 13:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel

13:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel 🇻🇪 Venezuela: 13:00 horas por DSports, DGO, Televen y Disney+

13:00 horas por DSports, DGO, Televen y Disney+ 🇲🇽 México: 11:00 horas por ViX Premium

11:00 horas por ViX Premium 🇺🇸 Estados Unidos: 1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo 🇬🇹 Guatemala: 11:00 horas por Tigo Sports

11:00 horas por Tigo Sports 🇨🇷 Costa Rica: 11:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7

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