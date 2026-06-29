Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde contra Japón en 16avos de final del Mundial 2026

Brasil y Japón disputan hoy lunes 29 de junio su partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentan en el NRG Stadium de Houston desde las 12:00 horas local (misma hora en Lima, Perú). En juego está un lugar en los octavos de final del certamen.
La Selección de Brasil clasificó a estos 16avos de final del Mundial 2026 tras terminar en el primer lugar del Grupo C con 7 puntos. El combinado de Japón, por su parte, fue segundo lugar en el Grupo F con 5 unidades. Ambos seleccionados, por lo tanto, llegan invictos al duelo.
¿Qué pasa si Brasil le gana a Japón?
Si Brasil le gana a Japón, sin importar la diferencia de goles, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026. De esta manera, esperará por el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega para conocer a su rival en la instancia de los 16 mejores.
¿Qué pasa si Brasil empata ante Japón?
Si Brasil empata ante Japón, el partido va a la prórroga. Por lo tanto, se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno como tiempo suplementario para definir a un ganador. Si persiste la igualdad, habrá definición por penales donde deberá definirse al vencedor.
Dónde ver Brasil vs Japón EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026
¿Qué pasa si Brasil pierde contra Japón?
Si Brasil pierde contra Japón, quedará eliminado del Mundial 2026 y consumará un nuevo fracaso mundialista. Al ser un mano a mano definitorio, en este tipo de partidos, el perdedor debe volverse a casa.
El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.
Alineaciones confirmadas para Brasil vs Japón
BRASIL
- Alisson Becker
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Lucas Paquetá
- Rayan
- Vinícius Júnior
- Matheus Cunha
- DT: Carlo Ancelotti
JAPÓN
- Zion Suzuki
- Takehiro Tomiyazu
- Shogo Taniguchi
- Hiroki Ito
- Ritsu Dōan
- Kaishu Sano
- Daichi Kamada
- Keito Nakamura
- Junya Ito
- Daizen Maeda
- Ayase Ueda
- DT: Hajime Moriyasu
¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs Japón?
- 🇵🇪 Perú: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
- 🇦🇷 Argentina: 14:00 horas por DSports, DGO, Telefe, Disney+ y Paramount+
- 🇵🇾 Paraguay: 14:00 horas por Unicanal
- 🇨🇴 Colombia: 12:00 horas por DSports, DGO, RCN, Disney+ y Paramount+
- 🇪🇨 Ecuador: 12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
- 🇺🇾 Uruguay: 14:00 horas por DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+
- 🇨🇱 Chile: 13:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión, Disney+ y Paramount+
- 🇧🇴 Bolivia: 13:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
- 🇻🇪 Venezuela: 13:00 horas por DSports, DGO, Televen y Disney+
- 🇲🇽 México: 11:00 horas por ViX Premium
- 🇺🇸 Estados Unidos: 1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
- 🇬🇹 Guatemala: 11:00 horas por Tigo Sports
- 🇨🇷 Costa Rica: 11:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7
DATOS CLAVE
- Brasil y Japón juegan hoy 29 de junio desde las 12:00 horas local.
- Costa de Marfil o Noruega será el próximo rival del ganador en octavos.
- 7 puntos sumó la selección brasileña para ganar el Grupo C de forma invicta.