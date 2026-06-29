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Mundial 2026

Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde contra Japón en 16avos de final del Mundial 2026

Brasil tiene un duro duelo por 16avos de final en el Mundial 2026. Enfrenta a Japón en Houston. Mira el panorama de la 'Verdeamarela' para este partido.

Neymar Júnior, estrella de la Selección de Brasil.
© Getty ImagesNeymar Júnior, estrella de la Selección de Brasil.

Brasil y Japón disputan hoy lunes 29 de junio su partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentan en el NRG Stadium de Houston desde las 12:00 horas local (misma hora en Lima, Perú). En juego está un lugar en los octavos de final del certamen.

La Selección de Brasil clasificó a estos 16avos de final del Mundial 2026 tras terminar en el primer lugar del Grupo C con 7 puntos. El combinado de Japón, por su parte, fue segundo lugar en el Grupo F con 5 unidades. Ambos seleccionados, por lo tanto, llegan invictos al duelo.

¿Qué pasa si Brasil le gana a Japón?

Si Brasil le gana a Japón, sin importar la diferencia de goles, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026. De esta manera, esperará por el ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega para conocer a su rival en la instancia de los 16 mejores.

¿Qué pasa si Brasil empata ante Japón?

Si Brasil empata ante Japón, el partido va a la prórroga. Por lo tanto, se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno como tiempo suplementario para definir a un ganador. Si persiste la igualdad, habrá definición por penales donde deberá definirse al vencedor.

Ver también

Dónde ver Brasil vs Japón EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

¿Qué pasa si Brasil pierde contra Japón?

Si Brasil pierde contra Japón, quedará eliminado del Mundial 2026 y consumará un nuevo fracaso mundialista. Al ser un mano a mano definitorio, en este tipo de partidos, el perdedor debe volverse a casa.

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

Alineaciones confirmadas para Brasil vs Japón

BRASIL

  • Alisson Becker
  • Danilo
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Casemiro
  • Bruno Guimarães
  • Lucas Paquetá
  • Rayan
  • Vinícius Júnior
  • Matheus Cunha
  • DT: Carlo Ancelotti

JAPÓN

  • Zion Suzuki
  • Takehiro Tomiyazu
  • Shogo Taniguchi
  • Hiroki Ito
  • Ritsu Dōan
  • Kaishu Sano
  • Daichi Kamada
  • Keito Nakamura
  • Junya Ito
  • Daizen Maeda
  • Ayase Ueda
  • DT: Hajime Moriyasu

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs Japón?

  • 🇵🇪 Perú: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+
  • 🇦🇷 Argentina: 14:00 horas por DSports, DGO, Telefe, Disney+ y Paramount+
  • 🇵🇾 Paraguay: 14:00 horas por Unicanal
  • 🇨🇴 Colombia: 12:00 horas por DSports, DGO, RCN, Disney+ y Paramount+
  • 🇪🇨 Ecuador: 12:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+
  • 🇺🇾 Uruguay: 14:00 horas por DSports, DGO, Canal 5, Disney+ y Paramount+
  • 🇨🇱 Chile: 13:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión, Disney+ y Paramount+
  • 🇧🇴 Bolivia: 13:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel
  • 🇻🇪 Venezuela: 13:00 horas por DSports, DGO, Televen y Disney+
  • 🇲🇽 México: 11:00 horas por ViX Premium
  • 🇺🇸 Estados Unidos: 1:00 PM (ET) por FOX y Telemundo
  • 🇬🇹 Guatemala: 11:00 horas por Tigo Sports
  • 🇨🇷 Costa Rica: 11:00 horas por FOX+, FOX y Teletica 7

DATOS CLAVE

  • Brasil y Japón juegan hoy 29 de junio desde las 12:00 horas local.
  • Costa de Marfil o Noruega será el próximo rival del ganador en octavos.
  • 7 puntos sumó la selección brasileña para ganar el Grupo C de forma invicta.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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