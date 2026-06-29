Vive con nosotros el partido entre la Verdeamarela y la escuadra nipona por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con una capacidad exacta para 68.777 espectadores , FIFA lo denominó para esta Copa del Mundo 2026 como Houston Stadium , pero en los Estados Unidos es reconocido como NRG Stadium. Construido en 2002, con un costo total cercano a los 352 millones de dólares, la casa de los Houston Texans en la NFL albergará un total de siete partidos a lo largo de toda la competición a nivel selecciones.

Los jugadores de Brasil y Japón ya están en el campo de juego para disputar el encuentro por los 16avos de final.

Suena la melodía de los himnos de Brasil y Japón. En instantes rodará el balón en Houston.

Silbatazo inicial de Maurizio Mariani y partido en marcha. Brasil y Japón ya se enfrentan por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Bruno Guimaraes remató desde el borde del área y su remate se fue al tiro de esquina tras desviarse en el camino.

Zion Suzuki envió un remate de Matheus Cunha al tiro de esquina y luego Paquetá estuvo cerca de marcar luego de un corner corto.

El centrocampista de Brasil cometió una infracción cerca de su propia área y el árbitro no dudó.

Los futbolistas se dirigen al banco de suplentes para refrescarse antes de seguir disputando el primer tiempo.

Sano marcó el primer tanto del partido desde afuera del área tras una pérdida de Brasil en campo propio.

Daichi Kamada cortó un contraataque de Brasil y el árbitro lo amonestó. Segundo en el seleccionado nipón.

El mediocampista de Flamengo fue reemplazado en el descanso. Cambio de esquema en Brasil.

El lateral de Brasil fue amonestado luego de derrumbar a Maeda en la mitad de la cancha.

Tomiyasu evitó el empate en la línea tras un cabezazo de Casemiro desde adentro del área chica. Milagrosa salvada del defensa.

Vinicius elaboró una brillante jugada personal, con caño incluido, y todo terminó en un remate en el palo.

Japón se repliega y sufre los envíos al área de la Verdeamarela en este pasaje del partido.

La Verdeamarela y los Nipones se ven las caras en Houston con un mismo objetivo: clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Brasil y Japón miden fuerzas este lunes, en Houston, por los 16avos de final del Mundial 2026. El pentacampeón buscará seguir a paso firme luego de quedarse con el primer lugar del Grupo C, mientras que los nipones intentarán dar la sorpresa luego de haber clasificado como segundo del Grupo F.

Ambos seleccionados tienen el mismo objetivo: clasificar a octavos de final, instancia en la que enfrentarán al ganador del choque entre Costa de Marfil y Noruega. Además, el duelo entre Brasil y Japón será el primero de tres este 29 de junio.