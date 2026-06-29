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Mundial 2026

Sigue EN VIVO Brasil 1-1 Japón, por los 16avos de final del Mundial 2026: ¡Empató Casemiro!

La Verdeamarela y los Nipones se ven las caras en Houston con un mismo objetivo: clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

39' ST: Nueva amarilla para Japón

Suzuki le cometió una dura infracción a Danilo a metros del área.

29' ST: Brasil sigue buscando hacer daño con centros al segundo palo

Japón se repliega y sufre los envíos al área de la Verdeamarela en este pasaje del partido.

23' ST: Pausa de hidratación

Segundo cooling break del partido. Tras ello, se viene el último tramo del segundo tiempo.

21' ST: Cambios en los dos equipos

  • Brasil: Gabriel Martinelli reemplazó a Matheus Cunha
  • Japón: Sugawara y Suzuki reemplazaron a Doan y Nakamura

19' ST: Probó Japón de larga distancia

El cuadro nipón respondió con un tiro lejano de Ueda, pero Alisson contuvo en dos tiempos.

13' ST: PALO DE BRASIL

Vinicius elaboró una brillante jugada personal, con caño incluido, y todo terminó en un remate en el palo.

11' PT: GOOOOOOOOOOOOOL DE BRASIL

Casemiro apareció por el segundo palo y empató el encuentro de cabeza.

9' ST: ¡SE SALVÓ JAPÓN!

Tomiyasu evitó el empate en la línea tras un cabezazo de Casemiro desde adentro del área chica. Milagrosa salvada del defensa.

7' ST: ¡Lo tuvo Brasil!

Bruno Guimaraes ganó de cabeza en el área, pero Suzuki respondió bien para evitar el empate.

3' ST: Amarilla para Danilo

El lateral de Brasil fue amonestado luego de derrumbar a Maeda en la mitad de la cancha.

Cambio confirmado: Endrick reemplaza a Paquetá

El mediocampista de Flamengo fue reemplazado en el descanso. Cambio de esquema en Brasil.

Endrick se prepara para ingresar en el segundo tiempo

Las cámaras enfocaron al delantero de Lyon preparándose para entrar a jugar los segundos 45 minutos.

Final del primer tiempo: Brasil 0-1 Japón

Los futbolistas se marchan a los vestuarios tras el silbatazo del árbitro.

45' PT: Se van a jugar 4 minutos más

Se termina el primer tiempo en Houston.

45' PT: Nueva amarilla en Japón

Daichi Kamada cortó un contraataque de Brasil y el árbitro lo amonestó. Segundo en el seleccionado nipón.

39' PT: Brasil tomó el protagonismo tras el gol de Japón

La Verdeamarela se instaló en campo rival en busca del empate.

29' PT: ¡GOOOOOOOOOOOL DE JAPÓN!

Sano marcó el primer tanto del partido desde afuera del área tras una pérdida de Brasil en campo propio.

24' PT: Primera pausa de hidratación

Los futbolistas se dirigen al banco de suplentes para refrescarse antes de seguir disputando el primer tiempo.

15' PT: Amarilla para Casemiro

El centrocampista de Brasil cometió una infracción cerca de su propia área y el árbitro no dudó.

14' PT: ¡Doble oportunidad para Brasil!

Zion Suzuki envió un remate de Matheus Cunha al tiro de esquina y luego Paquetá estuvo cerca de marcar luego de un corner corto.

12' PT: Primer amonestado del partido

Kaishu Sano vio la tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Vinicius.

7' PT: No se hacen daño en los primeros minutos

Ninguno de los dos seleccionados logran imponer condiciones en el arranque.

2' PT: Primera aproximación de Brasil

Bruno Guimaraes remató desde el borde del área y su remate se fue al tiro de esquina tras desviarse en el camino.

1' PT: ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Silbatazo inicial de Maurizio Mariani y partido en marcha. Brasil y Japón ya se enfrentan por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Momento de los himnos

Suena la melodía de los himnos de Brasil y Japón. En instantes rodará el balón en Houston.

¡Equipos a la cancha!

Los jugadores de Brasil y Japón ya están en el campo de juego para disputar el encuentro por los 16avos de final.

La entrada en calor ya está en marcha

Los futbolistas hacen los últimos movimientos precompetitivos en el campo antes del silbatazo inicial.

Daizen Maeda, de Japón, a punto de rematar el balón

Daizen Maeda, de Japón, a punto de rematar el balón (Getty Images)

¡Ronaldinho presente!

Ronaldinho presenciará el Brasil vs. Japón

Ronaldinho presenciará el Brasil vs. Japón (Getty Images)

Resultados de Japón en el Mundial 2026

  • Países Bajos 2-2 Japón
  • Túnes 0-4 Japón
  • Japón 1-1 Suecia

Resultados de Brasil en el Mundial 2026

  • Brasil 1-1 Marruecos
  • Brasil 3-0 Haití
  • Escocia 0-3 Brasil

Detalles del NRG Stadium de Houston

Con una capacidad exacta para 68.777 espectadores, FIFA lo denominó para esta Copa del Mundo 2026 como Houston Stadium, pero en los Estados Unidos es reconocido como NRG Stadium. Construido en 2002, con un costo total cercano a los 352 millones de dólares, la casa de los Houston Texans en la NFL albergará un total de siete partidos a lo largo de toda la competición a nivel selecciones.

Aquí se juega el partido entre Brasil y Japón

Aquí se juega el partido entre Brasil y Japón (Getty Images)

La llegada de Brasil al Estadio Houston

Así forma Japón para enfrentar a Brasil

  • Zion Suzuki
  • Shogo Taniguchi
  • Takehiro Tomiyasu
  • Hiroki Ito
  • Ritsu Doan
  • Daichi Kamada
  • Kaishu Sano
  • Junya Ito
  • Keito Nakamura
  • Ayase Ueda
  • Daizen Maeda

Alineación confirmada de Brasil: estos son los 11 elegidos por Carlo Ancelotti

  • Alisson
  • Danilo
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Bruno Guimarães
  • Casemiro
  • Lucas Paquetá
  • Rayan
  • Vinícius Júnior
  • Matheus Cunha

¿A qué hora comienza el partido entre Brasil y Japón?

  • 11:00 hs: México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

  • 12:00 hs: Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

  • 13:00 hs: Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela.

  • 14:00 hs: Argentina, Brasil y Uruguay.

    (Nota: El partido se juega a las 12:00 hs en la hora local de Houston, Texas).

¡Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de Brasil vs. Japón!

Vive con nosotros el partido entre la Verdeamarela y la escuadra nipona por los 16avos de final del Mundial 2026.

Casemiro celebra el gol del empate ante Japón
© Getty ImagesCasemiro celebra el gol del empate ante Japón

Brasil y Japón miden fuerzas este lunes, en Houston, por los 16avos de final del Mundial 2026. El pentacampeón buscará seguir a paso firme luego de quedarse con el primer lugar del Grupo C, mientras que los nipones intentarán dar la sorpresa luego de haber clasificado como segundo del Grupo F.

Ambos seleccionados tienen el mismo objetivo: clasificar a octavos de final, instancia en la que enfrentarán al ganador del choque entre Costa de Marfil y Noruega. Además, el duelo entre Brasil y Japón será el primero de tres este 29 de junio.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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