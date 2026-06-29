Brasil y Japón miden fuerzas este lunes, en Houston, por los 16avos de final del Mundial 2026. El pentacampeón buscará seguir a paso firme luego de quedarse con el primer lugar del Grupo C, mientras que los nipones intentarán dar la sorpresa luego de haber clasificado como segundo del Grupo F.
Ambos seleccionados tienen el mismo objetivo: clasificar a octavos de final, instancia en la que enfrentarán al ganador del choque entre Costa de Marfil y Noruega. Además, el duelo entre Brasil y Japón será el primero de tres este 29 de junio.