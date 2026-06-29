Cuadro completo del Mundial 2026 EN VIVO: clasificados a octavos de final y cruces confirmados

Se definen los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. Se disputan los cruces de 16avos de final que definen a las 16 mejores selecciones en esta Copa del Mundo. Canadá fue el primer clasificado y se sumó Brasil tras su triunfo este lunes ante Japón.
Los 16avos de final del Mundial 2026 comenzaron el domingo 28 de junio con el único partido que enfrentó a Sudáfrica y a Canadá. La definición del partido se dio sobre el final con un golazo de Stephen Eustáquio. Así, los canadienses se convirtieron en el primer clasificado a octavos de final donde esperan por el ganador del duelo de Países Bajos y Marruecos.
Precisamente, en lunes, Brasil dio una muestra de carácter para sobreponerse a la desventaja y superar a Japón. Lo perdía 1-0 con gol de Kaishu Sano, pero lo pudo dar vuelta en el segundo tiempo. Primero, lo empató Casemiro y, en tiempo de descuento, Gabriel Martinelli marcó el 2-1 para la victoria ‘verdeamarella’.
A la jornada del lunes le restan los partidos Alemania vs. Paraguay en Boston, Estados Unidos, y Países Bajos vs. Marruecos en Monterrey, México.
Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica 0-1 Canadá
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Croacia
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Bélgica vs. Senegal
- Brasil 2-1 Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. RD Congo
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Ghana
Cuadro completo del Mundial 2026
Clasificados a octavos de final del Mundial 2026
- Canadá
- Brasil
Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica
- Japón
Cruces para los octavos de final del Mundial 2026
- Alemania/Paraguay vs. Francia/Suecia
- Canadá vs. Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal/Croacia vs. España/Austria
- Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
- Brasil vs. Costa de Marfil/Noruega
- México/Ecuador vs. Inglaterra/RD Congo
- Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
- Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana