Cuadro completo del Mundial 2026 EN VIVO: clasificados a octavos de final y cruces confirmados

Se disputan los 16avos de final del Mundial 2026. Así, se conocen los clasificados a octavos de final y se va actualizando el cuadro.

Se definen los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. Se disputan los cruces de 16avos de final que definen a las 16 mejores selecciones en esta Copa del Mundo. Canadá fue el primer clasificado y se sumó Brasil tras su triunfo este lunes ante Japón.

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Los 16avos de final del Mundial 2026 comenzaron el domingo 28 de junio con el único partido que enfrentó a Sudáfrica y a Canadá. La definición del partido se dio sobre el final con un golazo de Stephen Eustáquio. Así, los canadienses se convirtieron en el primer clasificado a octavos de final donde esperan por el ganador del duelo de Países Bajos y Marruecos.

Precisamente, en lunes, Brasil dio una muestra de carácter para sobreponerse a la desventaja y superar a Japón. Lo perdía 1-0 con gol de Kaishu Sano, pero lo pudo dar vuelta en el segundo tiempo. Primero, lo empató Casemiro y, en tiempo de descuento, Gabriel Martinelli marcó el 2-1 para la victoria ‘verdeamarella’.

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A la jornada del lunes le restan los partidos Alemania vs. Paraguay en Boston, Estados Unidos, y Países Bajos vs. Marruecos en Monterrey, México.

Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica 0-1 Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

Brasil 2-1 Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana

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Cuadro completo del Mundial 2026

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica

Japón

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Cruces para los octavos de final del Mundial 2026

Alemania/Paraguay vs. Francia/Suecia

Canadá vs. Países Bajos vs. Marruecos

vs. Países Bajos vs. Marruecos Portugal/Croacia vs. España/Austria

Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal