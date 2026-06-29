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Mundial 2026

Cuadro completo del Mundial 2026 EN VIVO: clasificados a octavos de final y cruces confirmados

Se disputan los 16avos de final del Mundial 2026. Así, se conocen los clasificados a octavos de final y se va actualizando el cuadro.

Brasil se clasificó tras vencer a Japón.
© Getty ImagesBrasil se clasificó tras vencer a Japón.

Se definen los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. Se disputan los cruces de 16avos de final que definen a las 16 mejores selecciones en esta Copa del Mundo. Canadá fue el primer clasificado y se sumó Brasil tras su triunfo este lunes ante Japón.

Los 16avos de final del Mundial 2026 comenzaron el domingo 28 de junio con el único partido que enfrentó a Sudáfrica y a Canadá. La definición del partido se dio sobre el final con un golazo de Stephen Eustáquio. Así, los canadienses se convirtieron en el primer clasificado a octavos de final donde esperan por el ganador del duelo de Países Bajos y Marruecos.

Precisamente, en lunes, Brasil dio una muestra de carácter para sobreponerse a la desventaja y superar a Japón. Lo perdía 1-0 con gol de Kaishu Sano, pero lo pudo dar vuelta en el segundo tiempo. Primero, lo empató Casemiro y, en tiempo de descuento, Gabriel Martinelli marcó el 2-1 para la victoria ‘verdeamarella’.

A la jornada del lunes le restan los partidos Alemania vs. Paraguay en Boston, Estados Unidos, y Países Bajos vs. Marruecos en Monterrey, México.

Resultados de los 16avos de final del Mundial 2026

  • Alemania vs. Paraguay
  • Francia vs. Suecia
  • Sudáfrica 0-1 Canadá
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Portugal vs. Croacia
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
  • Bélgica vs. Senegal
Ver también

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  • Brasil 2-1 Japón
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Ecuador
  • Inglaterra vs. RD Congo
  • Argentina vs. Cabo Verde
  • Australia vs. Egipto
  • Suiza vs. Argelia
  • Colombia vs. Ghana

Cuadro completo del Mundial 2026

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá
  • Brasil

Eliminados en 16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica
  • Japón

Cruces para los octavos de final del Mundial 2026

  • Alemania/Paraguay vs. Francia/Suecia
  • Canadá vs. Países Bajos vs. Marruecos
  • Portugal/Croacia vs. España/Austria
  • Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
  • Brasil vs. Costa de Marfil/Noruega
  • México/Ecuador vs. Inglaterra/RD Congo
  • Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
  • Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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