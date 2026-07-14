Burlas hacia Kylian Mbappé: los mejores memes que dejó el España vs. Francia por el Mundial 2026

Kylian Mbappé es el señalado luego de la eliminación de Francia. La Selección Española los sacó del Mundial 2026. Acá los memes en su contra.

La dolorosa eliminación de Francia a manos de España en el Mundial 2026 desató una tormenta de memes en X (Twitter), con Kylian Mbappé como el gran señalado del partido. El contundente triunfo de la Roja no solo dejó fuera a los galos, sino que expuso por completo el bajo rendimiento de su máxima figura en la cancha.

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El delantero francés no pudo descifrar la defensa española, lo que provocó una avalancha de imágenes y videos virales inmediatamente después del pitazo final. Los aficionados aprovecharon la caída del equipo francés para recordar viejas declaraciones de la estrella sobre el nivel del fútbol europeo y avivar las burlas.

La “paternidad” de Lamine Yamal sobre Mbappé en X

Uno de los temas más virales en X (Twitter) tras el encuentro fue la enorme superioridad mostrada por Lamine Yamal a lo largo del juego. Los usuarios llenaron la plataforma con imágenes que retratan al joven extremo español dominando el partido por completo y opacando la presencia del capitán francés.

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Las comparaciones entre la frescura de Yamal y la frustración de Mbappé se convirtieron rápidamente en el foco principal de las bromas. Las redes sociales no perdonaron que la joven estrella de España fuera mucho más determinante en la cancha en los momentos clave del torneo.

Las lapidarias estadísticas del bajo juego de Mbappé

El flojo desempeño de la estrella de Francia quedó expuesto en los registros estadísticos del encuentro, los cuales sirvieron de base para el humor ácido en las redes. El atacante se vio completamente impreciso en los pases y perdió la gran mayoría de sus duelos individuales frente a la zaga española.

Cero peligro real: El delantero se despidió del encuentro sin registrar remates de verdadero peligro al arco, facilitando la tarea del bloque defensivo de la Roja.

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"Mbappe"



Por su reacción al ver el golazo que hizo Porro para el 2-0 de España. pic.twitter.com/YQDaikP3Vv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 14, 2026

Ahi va



Ahi va Mbappe desmarcándose: pic.twitter.com/YIPTkGvJkI — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) July 14, 2026

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Desconexión en el campo: Mbappé falló pases clave en el último tercio del terreno de juego y mostró una alarmante falta de asociación con sus compañeros de ataque.

Apatía y desesperación: Muchos memes apuntaron a su falta de retroceso defensivo y a una tarjeta amarilla al cierre del partido que reflejó su total frustración.

Kylian Mbappé el principal señalado

La derrota no solo rompió el sueño mundialista de Francia, sino que encendió un debate digital sobre la falta de liderazgo del atacante en los partidos de máxima presión. La rivalidad futbolística se trasladó por completo a las pantallas, dejando una de las noches más activas en las redes sociales.

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