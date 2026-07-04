Caos en Inglaterra: “sabotaje”, denuncias a FIFA y enojo a horas de enfrentar a México

Inglaterra vive una previa cargada de tensión y polémica antes de enfrentar a México por los octavos del Mundial 2026.

La previa del partido entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026 está lejos de ser tranquila. A pocas horas del encuentro, la delegación británica atraviesa un clima de tensión marcado por problemas de organización, filtraciones y fuertes cuestionamientos hacia la FIFA.

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El primer episodio que generó malestar ocurrió alrededor del horario del compromiso. Desde la Federación Inglesa de Fútbol (FA) reconocieron que se enteraron por los medios de comunicación de las novedades relacionadas con la programación del duelo, una situación que provocó desconcierto dentro de la concentración.

La situación escaló con la llegada de la selección dirigida por Thomas Tuchel a Ciudad de México. Miles de aficionados locales se congregaron en los exteriores del hotel donde se aloja el plantel inglés, mientras que la prensa británica denunció que la ubicación del hospedaje habría sido filtrada.

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Inglaterra teme un “sabotaje” antes de enfrentar a México

Los medios ingleses elevaron el tono y algunos incluso comenzaron a hablar de un posible “sabotaje” en la previa del encuentro. La preocupación aumentó debido a un antecedente similar ocurrido con Ecuador, cuya delegación denunció ante la FIFA los inconvenientes sufridos durante su estadía.

Ante este escenario, la FA consiguió autorización para reforzar la seguridad alrededor del hotel de concentración. Entre las medidas previstas se encuentran controles en las vías cercanas al alojamiento, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar el descanso de los futbolistas antes del partido.

La normativa obliga a las selecciones a llegar a la ciudad sede con al menos 24 horas de anticipación, por lo que Inglaterra debe permanecer una noche en territorio mexicano antes de disputar el decisivo encuentro.

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La prensa inglesa apunta contra la FIFA

La confusión también provocó fuertes críticas entre los periodistas británicos que cubren el Mundial. Medios como ‘The Mirror’ calificaron lo ocurrido como una “farsa” y cuestionaron las filtraciones y los problemas logísticos que rodearon la organización del partido.

Otros diarios ingleses hablaron directamente de “caos” y “confusión”, especialmente después de que la delegación se enterara por la prensa de que el partido mantendría su horario inicialmente establecido.

El ‘Daily Mail’, por su parte, mostró preocupación por la filtración de la ubicación del hotel y las complicaciones que esto podría provocar en el operativo de seguridad. Mientras tanto, el ‘Evening Standard’ dirigió sus críticas hacia Gianni Infantino y cuestionó la capacidad organizativa de la FIFA ante los problemas surgidos en las horas previas.

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“Absolute disgrace and unfair!” Jamie O’Hara is fuming that England have to play Mexico at the Azteca stadium in the round of 16 World Cup. #england #mexico #FIFAWorldCup26 pic.twitter.com/LXdY85WC60 — talkSPORT (@talkSPORT) July 3, 2026

A todo ello se suma el malestar por tener que enfrentar a México en el Estadio Azteca. Diversas figuras del fútbol y la prensa inglesa consideran que disputar un encuentro eliminatorio ante el anfitrión en ese escenario representa una importante desventaja deportiva.

DATOS CLAVES

El director técnico Thomas Tuchel comanda a la delegación inglesa bajo un clima de alta tensión.

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El Estadio Azteca albergará el partido de octavos de final entre Inglaterra y México.