Vozinha fue la gran figura de la Selección de Cabo Verde durante todo el Mundial 2026. Este viernes 3 de julio disputó su último encuentro en esta Copa del Mundo, ya que Argentina lo eliminó en los 16avos de final con un sufrido 3-2 en la prórroga. Tras el partido, el arquero de 40 años habló con la televisión brasileña.
Cabo Verde le jugó un partidazo a la última campeona del mundo. Siempre estuvo en partido y lo llevó hasta la prórroga donde, incluso, estuvo cerca de los penales. Finalmente, el gol en contra de Diney Borges tras un cabezazo de Cristian Romero le dio la victoria 3-2.
Luego del encuentro, Vozinha, quien cumplió una buena actuación con 8 atajadas (puntaje de 8.4 según Sofascore), dejó unas importantes declaraciones, enalteciendo el trabajo de la selección caboverdiana.
El mensaje de Vozinha tras la eliminación de Cabo Verde
“Jugamos contra el actual campeón del mundo y hoy, jugar de igual a igual y tener la oportunidad también de ganar el partido… nosotros tenemos que estar muy, muy satisfechos y orgullosos“, empezó diciendo el guardameta en declaraciones a CazéTV.
“Obviamente estamos tristes, no queríamos quedarnos aquí, pero yo estoy muy agradecido por todo. Quiero agradecer también a todos mis compañeros, a todo el personal del cuerpo técnico, de la Federación, a todos los aficionados que, incluso con un gran esfuerzo, vinieron aquí a apoyarnos”, continuó.
El emotivo mensaje de Vozinha tras ser eliminado por Argentina: “Nosotros tenemos que estar orgullosos”
Y cerró: “Y ahora toca mirar al futuro y ver qué cosas buenas están por venir. Tenemos un grupo fantástico, jugadores de mucha calidad, y quién sabe, ver a estos chicos, a estos jugadores, jugando en las mejores ligas del mundo“.
ELE SAI DE CABEÇA ERGUIDA! Linda a mensagem de despedida do Vozinha. 🥺❤️ pic.twitter.com/Cy0ijQFD7x— kah (@kabiscoiteira) July 4, 2026
Las declaraciones de Bubista tras la eliminación de Cabo Verde
En la misma línea que el arquero histórico de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, Bubista, entrenador de la selección africana, habló en conferencia de prensa y destacó el buen trabajo que hicieron sus dirigidos, pese a la derrota y eliminación de la Copa del Mundo.
“Orgullo de lo que hicimos. Más que jugar, demostramos nuestra identidad. Nuestro equipo jugó fútbol, incluso contra las mejores selecciones. Nunca quisimos ser antifútbol”, consideró.
DATOS CLAVE
- Argentina ganó 3-2 a Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026.
- Vozinha logró 8 atajadas y 8.4 de calificación a sus 40 años.
- Diney Borges hizo autogol en la prórroga tras cabezazo de Cristian Romero.