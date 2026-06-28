Alineaciones confirmadas Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026: jugadores clave y cambios tácticos

Hoy tenemos el partido de Sudáfrica vs. Canadá, correspondiente al Mundial 2026. Ahora te detallamos, las alineaciones confirmadas del duelo.

El enfrentamiento de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá define a una de las grandes sorpresas del torneo en el SoFi Stadium. Ambas escuadras llegan a esta instancia con la oportunidad histórica de meterse entre los dieciséis mejores del planeta, lo que obliga a los entrenadores a no guardarse nada en sus pizarras.

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Las estrategias de este compromiso están marcadas por regresos fundamentales en las alineaciones titulares y ausencias obligadas que transforman los planes iniciales. La velocidad por las bandas y el control del mediocampo serán los factores determinantes para imponer condiciones desde el pitazo inicial.

Sudáfrica vs. Canadá compiten dentro del Mundial 2026. (Foto: X).

Alineación Confirmada de Canadá

El conjunto norteamericano recupera fuerza por la banda izquierda con el regreso de Alphonso Davies al once inicial, superando las molestias físicas que arrastraba. Sin embargo, sufren la baja en el mediocampo de Ismaël Koné por lesión, siendo reemplazado para mantener la solidez en la zona central.

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El equipo se planta con un dibujo táctico 4-4-2:

XI CANADÁ: Crépeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Eustáquio, Millar, Saliba; Oluwaseyi, Buchanan, David.

Alineación Confirmada de Sudáfrica

Los africanos reciben una excelente noticia con la vuelta de Teboho Mokoena a la medular tras cumplir su sanción, aportando equilibrio y recuperación. En contraparte, la ausencia por suspensión de Themba Zwane obliga a dar la responsabilidad de la creación ofensiva al joven talento Relebohile Mofokeng.

La formación se estructura bajo un sistema 4-2-3-1:

XI SUDÁFRICA: Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mokoena, Sithole; Appollis, Mofokeng, Maseko; Makgopa.

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Modificaciones tácticas y jugadores clave

La referencia ofensiva: Jonathan David llega como la principal carta de gol de los canadienses, gracias a su gran movilidad y contundencia en el área rival durante el torneo.

El duelo en la mitad: El regreso de Mokoena busca neutralizar la alta presión física que ejerce el mediocampo canadiense, permitiendo a Sudáfrica transiciones más limpias.

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Velocidad por bandas: La inclusión de Davies y la presencia de Buchanan abren los costados para que Canadá intente romper el bloque defensivo compacto que propone el cuadro africano.

DATOS CLAVE